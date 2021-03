Sénégal: Les jeunes du quartier pauvre de la Médina souffrent économiquement du couvre-feu

À la Médina, beaucoup se demandent si le président Macky Sall a bien compris l'ampleur du problème, s'il a bien compris le message.

C'est l'accalmie à Dakar après les manifestations et les émeutes d'une ampleur et d'une violence inédite qui ont secoué le pays tout entier. La situation reste encore précaire et la détermination des jeunes entière. Pour répondre à cette colère de la jeunesse, la semaine dernière, le président Macky Sall a annoncé un plan : sur la période 2021-2023, 350 milliards FCFA (533 millions d'euros environ) seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes. L'état d'urgence sanitaire ne sera pas renouvelé le 19 mars. Il a aussi allégé immédiatement le couvre-feu qui commence désormais à minuit et non plus 21 heures.

Ce couvre-feu a causé bien des problèmes aux plus pauvres, tous ceux qui vivent le soir, les petits vendeurs ambulants, ceux qui tiennent des petits fast-food, ou les vendeurs de thé. Ils ont vu leur revenus chuter du jour au lendemain. Illustration dans le quartier de la Médina, à deux pas du centre-ville de Dakar. Un quartier particulièrement pauvre et très peuplé, qui a vécu les émeutes, les casses et les pillages.

Le couvre-feu nous a posé beaucoup de problèmes parce que ça empêche les gens de travailler. Je suis fatiguée de vivre ça tous les jours, matin et soir, ça fait très mal.

Reportage à la Médina: «les hauts dirigeants disent que le pays va de l'avant ; nous, on ne le voit pas»