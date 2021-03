Ile Maurice: Polémiques - Et revoici le couple Mistrin !

Cela fait des années que Judikaël Mistrin et son épouse, Aurélie, font la une des journaux. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Entre condamnations et allégations d'escroqueries en passant par des salons de coiffeurs fermés en laissant les employés sur le carreau, la liste est longue. Cette fois-ci, c'est en France que le couple fait parler de lui.

Dans un article paru sur le site d'informations Ouest-France en novembre dernier, le couple raconte sa dernière aventure : l'ouverture d'un salon de coiffure au Mans et parlent de leurs concepts : coupe en 3D et la pose d'extensions à froid. Il y a quelques temps, Judikaël et Aurélie Mistrin tenaient les mêmes propos à Maurice, lorsqu'ils avaient ouvert leur salon, Coiffure 3D, à Grand-Baie. Sauf que l'aventure Mauricienne s'est mal terminée : le salon a fermé du jour au lendemain et les employés n'ont jamais été payés. A l'île Sœur, où le couple avait trois salons, il s'était passé la même chose. Le couple a quitté la Réunion pour s'installer à Maurice sans payer les employés de ses salons. Résultat : le tribunal correctionnel de Saint-Denis l'avait condamné à une amende de 60 000 euros, 10 mois de prison avec sursis et l'interdiction de gérer, d'exercer et de former dans le secteur d'activité où ils évoluaient.

Les employés ne sont pas les seuls à monter au créneau pour dénoncer les cas de non-paiements. Judikaël Mistrin, qui gérait aussi une compagnie d'événementiel à Maurice, avait fait venir le chanteur Mickaël Pouvin à Maurice pour un concert. Cependant, l'agente de l'artiste affirme n'avoir jamais été payé pour cette prestation. Le principal concerné avait toutefois précisé qu'il avait déjà versé un cachet de 1 000 euros.

Le couple Mistrin avait aussi été très impliqué dans les événements entourant les Jeux des Iles à Maurice.