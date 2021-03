Madagascar: Pandémie - Le port de masque oublié dans les périphéries

C'est comme si le port de masque est une affaire de la population des grandes villes. À une dizaine de kilomètre d'Antananarivo, les habitants oublient complètement l'existence de la pandémie. Rares sont les personnes qui portent le masque sur leur visage. Et il n'y a qu'un ou deux gens sur ceux qui circulent au marché et dans les lieux publics qui le mettent pour couvrir la bouche et le nez.

Sur la route nationale 1, à Alakamisy, Ambatomirahavavy jusqu'à Imerintsiatosika, les gens ne sont plus conscients du retour en hausse du coronavirus. Le moindre geste pour lutter contre la propagation de la maladie n'est plus respectée. Alors que le cache bouche ne soi t plus dans la préoccupation de la population dans ces communes rurales, la distanciation sociale est devenue entièrement une histoire ancienne durant la période de confinement.

Le contact physique des gens, adultes et petits, hommes et femmes, au stationnement de taxi-brousse au centre ville d'Imerintsiatosika n'est plus protégé alors que toutes les épiceries et les boutiques locales vendent des cache -bouches sur leur vitrine. Des agents de circulation sont néanmoins aperçus presque dans tous les coins de rue dans cette porte d'entrée dans le district d'Arivonimamo mais aucun rappel à l'ordre n'est fait à l'endroit de la population.

Tout le monde circule en liberté sans se soucier de l'évolution des cas contacts, selon le dernier rapport publié par les autorités sanitaires.

Aucune mesure

Alakamisy et Ambatomirahavavy sont des communes de passage pour se rendre à Antananarivo. Tandis qu'Imerintsiatosika est une ville d'intersection avant de se déplacer dans la région Itasy. Les habitants dans ces localités font leurs affaires dans la capitale et les échanges se poursuivent régulièrement par l'intermédiaire des moyens de transport qui assurent le trafic. Alors qu'aucune mesure de désinfection des sites communs n'y est présente au moins pour prévenir la population.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la coordination de tous constitue la seule issue efficace pour vaincre l'ennemi invisible comme le coronavirus.