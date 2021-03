Togo: Le MMLK en courroux !

Le Mouvement Martin Luther King s'oppose au communiqué conjoint de l'Office Togolais des Recettes (OTR) et Direction des Transports Routiers et Ferroviaires (DTRF) qui oblige les consommateurs à payer des taxes lors des formalités de visite technique sur les véhicules à moteur (TVM).

D'après le communiqué conjoint rendu public, la taxe est payable en totalité en une seule fois par année. Le montant de la vignette varie de 10 000 FCFA pour les véhicules 5 chevaux à 130 000 FCFA pour les camions de plus de 12 tonnes, tandis que les motocyclettes de plus de 125 cm3 payeront 15 000 FCFA, et ceci à partir de ce 15 mars 2021.

Examinant avec soin le contenu du communiqué, le responsable du MMLK, Pasteur Edoh Komi juge exaspérant cette décision de payement qui ne peut que ruiner les consommateurs togolais surtout en cette période de crise sanitaire.

« Après une analyse minutieuse et approfondie du communiqué conjoint de l'OTR et de la DTRF, il ressort de toute évidence que la période actuelle est reconnue comme celle d'état d'urgence due à la pandémie de Covi-19 où les difficultés financières et économiques frappent de plein fouet les populations. Et malgré tout, les contribuables payent normalement déjà les taxes fiscales et municipales auxquelles s'est ajouté le frais de péage pour l'entretien des routes.

Mais d'où vient alors la Taxe sur les véhicules à moteurs qui a la même finalité que celle du péage ? S'il est vrai que cette taxe est payable par an, il est d'autant plus inquiétant que la majorité des Togolais éprouvés par la crise sanitaire et exposés à la misère et à l'indigence et à la misère soient encore contraints à payer ces charges en ces moments de vaches maigres qui tirent les populations vers le bas », a mitigé le MMLK.

En cette période si particulière liée au Covid-19, le MMLK, que les gouvernants doivent faire preuve de « pitié et d'indulgence » à l'égard de la population. En raison de la cherté de la vie ces temps-ci, le MMLK demande que cette taxe qui est une « taxe de trop » soit levée et annulée. « Cette pandémie a lamentablement affecté les populations et leur demander une taxe supplémentaire serait suicidaire », a soutenu le mouvement du Pasteur Edoh Komi.