Burkina Faso: Etudes de sols post-construction - Le Laboratoire des travaux publics sensibilise au Plateau central

Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) a sensibilisé les acteurs de la construction civile à la nécessité de construire selon les normes en vigueur au Burkina Faso, le jeudi 11 mars 2021, à Ziniaré dans le Plateau central.

Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) poursuit sa croisade d'information et de sensibilisation à la nécessité d'effectuer, au préalable, des études de sol, le contrôle des matériaux de construction, etc. Le jeudi 11 mars 2021, le laboratoire a organisé à Ziniaré, dans la région du plateau central, une rencontre d'échanges avec les acteurs de la construction civile de ladite localité. L'initiative a permis aux LNBTP notamment de fournir une batterie d'informations aux acteurs de la région en matière de réalisation d'infrastructures de qualité.

Pour l'ingénieur en génie civil, Tahirou Traoré, toute construction futuriste doit être soumise au conseil du laboratoire. « Nous intervenons en première position dans les projets de construction. Et en matière de construction, il y a des normes fondamentales qu'il convient de respecter », a-t-il dit. Pour le directeur commercial du marketing et du recouvrement du LNBTP, Augustin Tindouré, la rencontre de Ziniaré vise à rappeler le rôle stratégique du LNBTP dans la réalisation d'infrastructures sûres et de qualité. Le choix de la région, selon lui, s'explique par le fait que la région du Plateau central abrite la prochaine célébration rotative des festivités du 11-Décembre.

Rassurer les promoteurs

Au regard des grandes ouvrages qui seront réalisés dans cette région en marge de la fête de l'indépendance, il était important, de l'avis de M. Tindouré que le LNBTP rassure les promoteurs d'infrastructures de son accompagnement. Il a, par ailleurs, informé que le LNBTP est ouvert aux prestations venant de l'administration publique, d'entreprises privées de BTP, de particuliers, d'ONGs, de bureaux de contrôle, d'architectes, etc. « On remarque que, par moment, des entreprises réalisent des constructions sans associer le laboratoire afin que celui-ci donne les conseils nécessaires pour aider à concevoir et à

réaliser des structures sécurisées », a déploré M. Tindouré. Pour les réalisations du 11-Décembre 2021, le service commercial du LNBTP affirme avoir revu ses tarifs à la baisse concernant les études de sols et fondations, pour accompagner les entreprises de BTP et les particuliers.

D'ores et déjà, le laboratoire a dit être satisfait de la réactivité des autorités régionales qui ont passé les marchés à temps. Il en veut pour preuve, à ce jour, les résultats des études de sols de la salle polyvalente de Ziniaré qui sont presque disponibles. Les particuliers sont invités

à venir dans de meilleurs délais afin de permettre à la structure de « disponibiliser» en temps réel les données des études.

Le LNBTP a compétence de réaliser, entre autres, les études de sols, la géotechnique routière et les fondations. Il exécute aussi des missions de contrôle des structures d'ouvrages. La société, du haut de ses 52 ans d'expérience au service des acteurs du BTP, entend développer une nouvelle dynamique visant à satisfaire, au mieux, sa clientèle.