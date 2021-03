Sénégal: Chronique La République des idées - Cette jeunesse...

opinion

Lors d'un meeting à Thiès pour la campagne électorale de 1988, Abdou Diouf avait commis l'erreur de parler de «jeunesse malsaine». On connaît la suite, douze ans plus tard, cette jeunesse entraînera sa chute lors de l'alternance de 2000. Son prédécesseur, Senghor, avait, lui, durement réprimé la contestation estudiantine de mai 1968. Comme l'histoire aime bégayer, la jeunesse, incarnée à l'époque par le mouvement «Y en a marre», se dressera en 2011 contre Abdoulaye Wade lorsqu'il a voulu instaurer le ticket-présidentiel. C'est cette même jeunesse qui était descendue dans les rues de Dakar et du reste du pays ces derniers jours, il est vrai, dans un contexte et pour des motifs différents.

Le constat qu'on peut tirer de ce rappel historique, c'est que la jeunesse sénégalaise a, de tout temps, entretenu des rapports ambivalents avec ses dirigeants. Tantôt elle les adoube, tantôt elle se révolte violemment. Jeunesse rime avec passion, dit-on. Mais ce serait une erreur de croire qu'il n'y a aucune rationalité dans ces réactions. À chaque fois, il y a une étincelle qui a servi de détonateur, mais le mal-vivre de la jeunesse reste constant. Il suffit de voir le nombre de jeunes qui cherchent, chaque année, à rejoindre l'Europe à travers l'émigration clandestine, au péril de leur vie, pour s'en convaincre. Devant cette situation, la solution n'est évidemment pas la répression - les pays qui ont choisi cette option, en brisant les reins de leur jeunesse, en ressentent tragiquement les effets - mais dans l'amélioration de la gouvernance et une meilleure prise en charge des revendications de cette couche non négligeable de la population. De toute façon, il serait illusoire de vouloir gouverner contre les deux-tiers de la population (70% des Sénégalais ont moins de 35 ans).

Il est heureux que le président Macky Sall ait «compris» le message exprimé par la jeunesse sénégalaise ces derniers jours. Il a, à cet effet, annoncé un programme d'urgence de 350 milliards FCfa sur trois ans pour répondre aux besoins des jeunes en matière de formation et d'emploi. C'est la voie de la sagesse. De l'espoir tout court. Car il faut donner à la jeunesse africaine des raisons de vivre. Une jeunesse sans espoir est un danger pour ses dirigeants.

M'identifiant à cette catégorie sociale, mais ayant eu plus de chance pour faire des études et trouver un emploi décent, je constate avec une tristesse infinie le phénomène «Barça ou Barsax» (le slogan des candidats à l'émigration clandestine qui signifie Barcelone ou la mort). Cri de cœur ne pourrait être plus éloquent sur le drame qui se joue sur le continent. Cependant, une évaluation des programmes passés s'impose, car, manifestement, ils n'ont pas produit les résultats escomptés, si l'on en juge le ras-le-bol social qui a conduit à l'explosion d'il y a quelques jours. Je ne doute pas que le Gouvernement a pris conscience de cette situation et qu'on va, dans les mois à venir, vers une évaluation des mécanismes d'accompagnement des jeunes, afin d'allier transparence, efficacité et urgence.

Il faut aussi une meilleure implication des jeunes dans la gouvernance. Dans la plupart des pays africains, les jeunes qui, comme je le dis ci-dessus, représentent presque les deux-tiers de la population, sont très faiblement représentés dans les instances de décision. Dans une chronique publiée le 11 mai 2020, je rappelais que l'Afrique est un continent jeune dirigé par des vieillards. Alors que la moyenne d'âge de la population africaine est de 19 ans, celle des leaders politiques s'établit à 63 ans, soit un écart de 44 ans. À titre d'exemple, 79% des Ougandais sont nés après que Museveni a pris le pouvoir en 1986, faisait remarquer David E. Kiwuwa, professeur d'études internationales à l'université de Princeton, aux États-Unis, dans une tribune publiée en 2015 sur le site du journal britannique «The Conversation». Il ne s'agit pas forcément de dire à la vieille garde «Ok Boomer», mais un nécessaire rééquilibrage s'impose, avec une meilleure représentativité des jeunes à des postes de responsabilité. Bref, un savant dosage entre l'expérience des vieux et l'énergie des jeunes. Sans sacrifier l'efficacité, la compétence, la transparence et la reddition des comptes.