Cote d'Ivoire: Taekwondo ivoirien - Un grand promoteur s'en est allé

« Mon plus grand regret aujourd'hui est le fait que le Premier ministre Hamed Bakayoko ne soit pas aux côtés du Chef de l'État pour l'inauguration future du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara. J'ai du mal à me faire à cette idée », regrette le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd), Me Bamba Cheick Daniel, qui pleure un membre éminent de sa communauté.

C'est que le Premier ministre décédé le mercredi 10 mars 2021, à Fribourg en Allemagne, n'était pas qu'un homme politique. Hambak était aussi un artiste dans l'âme, un sportif. Il pratiquait le football, le golf, le basket-ball, mais il était surtout un adepte des arts martiaux et particulièrement le taekwondo depuis son jeune âge.

La passion d'Hamed Bakayoko pour cet art martial coréen a été ravivée lors de sa relation professionnelle avec Bamba Cheick Daniel, actuel président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd). Ce dernier fut son directeur de cabinet entre 2011 et 2016. Hambak avait cette folle envie de s'entraîner régulièrement au point que son directeur de cabinet d'alors, Me Bamba Cheik, a ouvert un club à l'Ivoire golf club en son nom.

Présent à son inauguration, M. Bakayoko avait inscrit de nombreux enfants dans ce club dont des enfants de ministres. Hamed Bakayoko taekwondo club, l'un des plus huppés du pays, accueillait régulièrement non seulement le défunt Premier ministre, mais aussi d'autres membres du gouvernement et leurs enfants.

Un club à son nom, à la Riviera

Un pratiquant, mais surtout un mécène dont l'ombre planera à jamais sur la révolution que Bamba Cheick Daniel a opérée au sein de la famille du taekwondo ivoirien. Hambak aura énormément contribué à la promotion et au développement de cet art martial. Très jeune, il a fourbi ses armes au club Saint-Paul du Plateau. Ensuite, Hambak a gravi les échelons. Les hautes responsabilités qu'il occupera au niveau de l'État ivoirien ne le détourneront pas de sa volonté d'apporter sa contribution au développement de la discipline.

En 2012, il est personnellement présent au Palais des sports de Treichville, pour encourager le Comité directeur de la fédération et les Éléphants taekwondo in, lors de la Coupe du monde francophone. Première compétition d'envergure internationale organisée en terre ivoirienne. Il n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter et d'encourager individuellement les athlètes ivoiriens, vice-champions de la compétition.

Une année après, en 2013, Hambak était aux côtés de la communauté du taekwondo pour l'organisation à Abidjan de la Coupe du monde par équipes nationales. Il a, en effet, soutenu l'idée de la tenue de cette compétition en Côte d'Ivoire, une grande première en Afrique. Qui ne se souvient de l'image du Président Alassane Ouattara, en Dobok ?

C'est bien sous le regard d'Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'alors, que la délégation de la World taekwondo conduite par son président, Dr Choue, a été reçue en audience par le Chef de l'État. C'est au cours de cette audience, en 2013, que le Président Alassane Ouattara a été élevé au grade de Ceinture Noire 8e Dan par le président de la World Taekwondo. « Séance tenante, le Président Ouattara a enfilé son Dobok au grand plaisir de ses hôtes », se souvient le président Bamba Cheick Daniel. Le Chef de l'État mettra même un Jet de luxe à la disposition du président de la World Taekwondo et de sa délégation, pour un séjour touristique à Yamoussoukro.

Me Hamkak, ceinture noire, 5e Dan

Les actions de Hambak en faveur du taekwondo sont légion. A l'origine de la création de la Ligue de taekwondo de Séguéla, il a parrainé, en 2014, la première promotion des ceintures noires 6e Dan et des instructeurs internationaux Kukkiwon. Il était présent au Palais des sports de Treichville lors de la remise des diplômes de ses filleuls.

En reconnaissance à toutes ses actions en faveur de la consolidation des acquis du taekwondo ivoirien, le président Bamba Cheick Daniel et son Comité directeur l'ont élevé ce jour-là au grade de Ceinture noire 5e Dan et lui ont remis un Dobok d'or.

En 2016, très heureux de l'exploit réalisé par le taekwondo ivoirien à Rio de Janeiro, il était avec le ministre François Albert Amichia, les deux ministres du gouvernement ivoirien en Dobok, pour accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Cheick Cissé et Ruth Gbagbi. Hamed Bakayoko est resté au Palais des sports pendant toute la durée des festivités présidées par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan.

Bref, « l'Étoile d'État », comme on l'appelait affectueusement, fut le fer de lance de tous les mécènes qui ont contribué à donner une ossature nationale et internationale au taekwondo ivoirien. D'où toute la reconnaissance du président Bamba Cheick Daniel, qui écrit ceci : « Adieu Monsieur le Premier ministre ! MERCI pour votre engagement au service du développement ivoirien ! La communauté du taekwondo ivoirien vous est reconnaissante ad vitam æternam ».