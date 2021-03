Afrique: Ligue des Champions - Florent Ibenge très confiant à quelques jours d'affronter Al Ahly

L'AS Vita Club accueille ce mardi Al Ahly du Caire pour le compte de la 4ème journée de la CAF Ligue des Champions.

L'AS VClub continue d'affûter ses armes à quelques jours d'affronter Al Ahly en Ligue des Champions, mardi soir à Kinshasa. Lors de la 3ème journée, le club congolais a arraché un précieux match nul (2-2) sur la pelouse des Égyptiens du National Al Ahly. Désormais les Dauphins Noirs de Kinshasa veulent arracher la victoire face aux Diables Rouges du Caire.

Les hommes de Florent Ibenge ne font pas dans la demi-mesure. Cette semaine, ils ont infligé une correction (3-0) à MK Étanchéité en amical. Une performance qui a plu à Coach Ibenge. « Cette façon avec laquelle on commence à jour me plaît. On joue comme j'aime en repartant de derrière de l'avant et sans panique. »

Face à la qualité offensive retrouvée, Ibenge veut travailler cet aspect avec ses poulains avant de faire face aux Égyptiens. « Marquer des buts c'est quelque chose qui m'a énormément plus. Je vais exploiter la faculté de marquer de mes attaquants dans un ou deux matchs [amicaux], j'aurais ma certitude après ces matchs-là. Si cette efficacité offensive se confirme, vous verrez quelque chose de très agréable. »

Et pour les postes face à Al Ahly, si Omosola part d'office favoris pour le poste de gardien de but, aucun autre joueur n'est assuré de débuter face au National ce mardi. « Tous les joueurs vont postuler [à un poste de titulaire] pour qu'on puisse avoir le meilleur onze possible contre Al Ahly. C'était important pour nous de jouer en championnat mais même si l'on n'a pas joué, tant pis. On se rabat sur les matchs amicaux. »