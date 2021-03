Burkina Faso: Projets et programmes de développement - Covid-19 oblige, des résultats en deçà des attentes

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), sous la tutelle technique du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, a organisé sa première revue sectorielle 2021 des projets et programmes.

Objectif : apprécier et évaluer les activités menées et améliorer les insuffisances constatées. Il en ressort qu'en 2020, les performances sont en deçà des attentes, la Covid-19 étant passée par là. La rencontre a eu lieu le vendredi 12 mars 2021 à Ouagadougou.

Au 31 décembre 2020, le portefeuille affichait 71,6 % et 49,3% de taux d'exécution physique et financière. Ces performances sont en repli respectivement de 1,3% et 8,7% par rapport à la situation de 2019, d'où une performance en baisse à cause des crises sanitaire et sécuritaire qui ont augmenté les risques dans la mise en œuvre des projets. Ces contraintes ont impacté négativement la mise en œuvre et le suivi efficaces des projets et programmes mais, il n'en demeure pas moins que ceux-ci traduisent une résilience dont font preuve les acteurs pour le bien-être des populations bénéficiaires.

Des propos de la directrice générale des Etudes et des Statistiques, Aïssata Sané/ Congo, on retient la réalisation d'importants résultats au bénéfice des populations, notamment le transfert de cash d'un montant de 20,39 milliards de F CFA au profit de 101 633 ménages vulnérables dans les régions du Centre-est, du Nord et du Sahel qui a profité à plus de 572 000 bénéficiaires indirects, l'exécution en cours de travaux de réalisation de 2935 infrastructures dont 1908 achevées et en cours de réception, l'octroi de crédits d'un montant de plus de 600 millions de F CFA à 3350 femmes et jeunes au titre de l'appui au développement des micro-entreprises et des activités génératrices de revenus.

Elle a indiqué qu'ils vont échanger sur le bilan de la mise en œuvre de 17 projets et programmes en exécution, 4 en formulation, un en démarrage et sur les perspectives 2021 en matière de mise en œuvre de ces projets et programmes qui sont des politiques publiques. Egalement, les participants vont réfléchir sur deux communications, à savoir le rapport d'activités à la date du 31 décembre 2019 et la gestion des risques dans la mise en œuvre des projets et programmes : enjeux et défis.

Président de la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Finances, Abel Seglaro Somé, a indiqué que c'est le lieu pour les participants de faire des propositions en vue d'améliorer ou de corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des différentes activités. Il les a en outre invités à des échanges ouverts et fructueux sur les communications qui seront faites et à des propositions pertinentes afin d'améliorer les performances de leurs projets et programmes.