Cote d'Ivoire: Nouvel album/ "Garde la foi" - Mohamed Aziz Fofana monte crescendo !

Moins d'une année après la sortie de sa première œuvre discographique, l'artiste poète et chanteur Mohamed Aziz Fofana remet le couvert avec "Garde la foi", son nouvel album.

A l'instar de sa précédente œuvre, ce nouveau bijou comporte aussi 12 titres. Celui qui se fait appeler "Le pacifique poète" ne nie pas être dans une bonne dynamique et entend le traduire par des productions artistiques.

«Écrire fait partie de mes passe-temps favoris. J'ai donc décidé de faire ce nouvel album afin de me faire plaisir, et également de faire plaisir à ceux qui aiment écouter mes albums», explique-t-il.

Ce deuxième opus témoigne aussi de la nette progression de cet artiste qui ne s'accorde aucun repos. «L'une des progressions apparentes dans le récent album, c'est l'usage de l'anglais dans certaines chansons, une langue que j'apprécie énormément, et dans laquelle je souhaite progresser. C'est pour ces raisons que j'ai choisi de l'intégrer dans certaines chansons. C'est l'une des différences entre le premier et le deuxième albums. En effet, dans le deuxième album, 6 chansons en anglais et 6 chansons en français ont été enregistrées», fait-il savoir.

Il propose un genre musical très poétique qui est une sorte de rencontre entre le slam et le rap. Outre l'optimisme qu'il prône dans ses chansons, Le pacifique poète aborde aussi divers thèmes : la souffrance, la persévérance, le courage, la foi, le respect et la discipline.

En dehors de la musique, Mohamed Aziz Fofana est un auteur chevronné et prolixe qui a à son actif plusieurs recueils de poèmes dont quatre déjà édités, notamment "Homme Unit Indivisible Tenace", "Sauvé Et Purifié Totalement", inspirés respectivement de l'acrostiche des chiffres 8 (Huit) et 7 (Sept), "Sors, Ignoble Xénophobie", inspiré de l'acrostiche du chiffre 6 (Six) et "Pacification poétique".