Guinée Bissau: Le Japon finance un Projet pour renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance

L'Ambassadeur du Japon en Guinée-Bissau, Arai Tatsuo et le Représentant du Pnud en Guinée Bissau, Tjark Egenhoff, procéderont, ce 18 mars 2021, à la signature de l'Echange de Notes pour le financement du projet «Construire des institutions solides pour maintenir la paix» à la hauteur d'un montant de 2.490. 000 Usd.

Le projet « Construire des institutions solides pour maintenir la paix », financé par le Japon et mis en œuvre par le Pnud en partenariat avec l'Anp et le ministère de la Justice, est destiné à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance de la Guinée-Bissau par le biais de la construction d'institutions fortes et crédibles, garantes de la paix sociale et de la cohésion nationale et à améliorer l'efficacité et l'accès à la justice grâce à la construction d'un nouveau tribunal régional, la rénovation des infrastructures juridiques et la mise à disposition des moyens matériels performants.

«Ce projet aidera, à tourner la page des périodes d'instabilité et à mobiliser tous les citoyens derrière un objectif commun : une gouvernance démocratique et responsable, basée sur une participation inclusive pour une paix et un développement durable. Pour cela, il est primordial de renforcer le fonctionnement et la capacité du parlement de représenter son électorat, légiférer et superviser le gouvernement. Cette institution joue un rôle incontournable pour la démocratie », souligne un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction.

Favoriser une société pacifique

Cette initiative, estime le Japon, va assurer une formation dynamique des députés afin d'améliorer le fonctionnement du pouvoir législatif, en s'appuyant notamment sur des outils comme la conception de politiques publiques efficaces telles que la gestion axée sur les résultats. La numérisation des dossiers liés au parlement aidera également à l'amélioration de l'efficacité du législatif et ses commissions spécialisées à se rapprocher aux citoyens.

Il est aussi important, poursuit le communiqué de presse, de «favoriser l'avènement d'une société pacifique, juste, et inclusive, libérée de la peur et de la violence en vue de la réalisation du développement durable. Le but principal d'une telle société doit être l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes qui deviendrait une des causes de conflits ».

Un des concepts de la Napsa «Nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique», rappelle le texte, issue de la Septième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, la Ticad7, tenue en août 2019 à Yokohama au Japon.

Ce projet «Construire des institutions solides pour maintenir la paix», est dans la continuité de l'engagement du gouvernement japonais qui a accordé un soutien financier aux élections législatives et présidentielles en 2019. « Le Japon poursuivra à soutenir la Guinée Bissau dans la perspective de la stabilité politique et du développement durable » affirme le communiqué de l'Ambassade du Japon. O. D