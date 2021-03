Afrique: Angers - CAN 2021 - Abdoulaye Bamba, Ismaël Traoré, Sada Thioub et Lassana Coulibaly bloqués

Les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la CAN 2021 se joueront probablement sans Abdoulaye Bamba, Ismaël Traoré, Sada Thioub et Lassana Coulibaly.

D'après journal Ouest-France, en raison du règlement de la FIFA qui l'autorise à ne pas laisser partir ses internationaux si la période d'isolement imposée au retour de sélection excède 5 jours, Angers va bloquer les deux Ivoiriens, le Sénégalais et le Malien. Les quatre joueurs ont d'ailleurs demandé à ne pas rejoindre leur sélection.

Toutefois, comme on l'évoquait samedi, Sofiane pourrait, lui, être libéré par ses dirigeants pour jouer avec les Lions de l'Atlas du Maroc.

Lors des deux dernières journées, la Côte d'Ivoire affronte le Niger (26 mars) et l'Ethiopie (30 mars) dans le Groupe K, alors que le Mali, déjà qualifié, jouera face à la Guinée (24 mars) et au Tchad (28 mars) dans la poule A. quant au Maroc, toujours en cours, elle se mesure à la Mauritanie (27 mars) et au Burundi (30 mars) dans le Groupe E.

Afrique football,Côte d'Ivoire,Foot Afrique,Foot Europe,Football,France,Mali,Sénégal