Mali: Le général Amadou Haya Sanogo exempt de toute poursuite

Au Mali, le général Amadou Haya Sanogo, qui dirigeait la junte qui a mené le coup d'État contre Amadou Toumani Touré (ATT), ne sera pas poursuivi dans l'affaire de l'assassinat de 21 bérets rouges en 2012. Les poursuites ont été annulées en vertu de la loi d'entente nationale adoptée en 2018 qui exonère tous ceux qui ont commis de crimes en 2012, hormis ceux qui ont commis des crimes relevant de la Cour pénale internationale.

Les juges de la Cour d'appel de Bamako ont prononcé l'abandon de la procédure, ce lundi 15 mars, nous apprend le magazine jeuneAfrqiue. Amadou Haya Sanogo et ses coaccusés ont été exonérés de toutes poursuites judiciaires. Cette exonération participe à la concrétisation de la politique de la restauration de la paix et de la réconciliation nationale. Par ailleurs, les familles et proches des victimes ont trouvé un accord avec le gouvernement, leur permettant d'être indemnisées.

Le general Sanago a été arrêté à Bamako, en novembre 2013. Quelques mois plus tôt, en mars 2012, des militaires de la ville-garnison de Kati renversaient Amadou Toumani Toure (ATT). Et c'est Sanogo, à l'époque capitaine, qui était porté à la tête des putschistes et fait président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État malien (CNRDRE), rappelle la même source.