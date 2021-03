Sénégal: Kaolack / Blocage des véhicules frigorifiques mauritaniens - Les mareyeurs dans tous leurs états

L'interdiction d'accès sur le territoire sénégalais des véhicules frigorifiques en provenance de la Mauritanie, pendant ces deux dernières semaines, soulève une colère inouïe chez les mareyeurs de la région de Kaolack.

Ces mareyeurs qui ne peuvent plus entrer en possession de certaines espèces de poissons comme le mulet, communément appelé "dem" en langue locale, ont rencontré hier, lundi, la presse pour décrier cette décision du ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye. Ils qualifient cette mesure de l'autorité de tutelle d'arbitraire, d'injuste et d'impertinente.

Comme si le ministre de tutelle ignore encore que les besoins des Sénégalais en poisson ne peuvent plus être satisfaits par les seules ressources halieutiques tirées de nos côtes et que ce poisson-là est l'une des rares espèces convoitées par les populations à bourses moyennes.

Selon le président du Marché central aux poissons de Kaolack, Massaer Wilane, et Atou Diagne, le 1er vice-président, chargé de la communication et des affaires extérieures, "la décision ministérielle cause d'énormes pertes aux mareyeurs dans leurs activités quotidiennes, surtout les marchés sénégalais de manière générale. Car, le poisson, pendant toute la durée de la suspension du trafic, se fait de plus en plus rare. Les familles de classe moyenne n'arrivent plus à se procurer cette denrée de qualité qui leur coûte en moyenne 750 F CFA l'unité".

Ces mareyeurs, visiblement surexcités et très remontés contre leur ministre de tutelle, ont exprimé leur refus de laisser passer cette «forfaiture». Au contraire, ils invitent le ministre Alioune Ndoye à lever ce blocus, de peur de connaître une forte résistance des mareyeurs, si toutefois la mesure perdure.