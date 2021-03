Ile Maurice: Non-respect des consignes - Plus de mille personnes verbalisées

Un livreur de gâteaux habitant Vacoas a été pris en contravention hier, lundi 15 mars, pour «Breach of Temporary Restriction on Movement order» car il se trouvait dans l'est du pays. Bien que possédant un Work Access Permit (WAP)

il a pu déjouer la vigilance des barrages routiers et quitté la zone rouge. Rappelons que depuis jeudi soir 11 mars minuit les circonscriptions de La Caverne-Phoenix (n°15), de Vacoas-Floréal (n°16) et de Curepipe-Midlands (n°17) sont bouclées et décrétées zones rouges en raison d'une concentration d'infections au Covid-19. Personne ne peut y entrer ni sortir et les habitants ne sont autorisés à quitter leur domicile que s'ils sont dans les services essentiels ou pour des raisons valables comme aller faire des courses selon le système alphabétique ou acheter des médicaments.

Depuis le début du confinement jusqu'à hier 1,491 individus ont été verbalisés pour «Breach of Temporary Restriction on Movement Order». Rien que dans la journée d'hier 312 contraventions ont été enregistrées pour cette offense alors que depuis le lockdown, 417 contraventions ont été dressées pour non port du masque. Soulignons que les contrevenants risquent une amende ne dépassant pas Rs 50 000 et une peine maximum de deux ans d'emprisonnement pour non port de masques.