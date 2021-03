Madagascar: EISA - « Femme autonome pour un développement durable »

Dans le cadre de la célébration du mois et de la Journée Internationale des Droits de la Femme, ce sont le potentiel, les atouts et expériences réussies des femmes actives en matière environnementales qui ont été mis en avant. Menée en partenariat avec le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), avec l'appui financier de la Suède, cette initiative, organisée sous la forme de café-rencontre, a porté sur le thème : « Gestion durable des ressources naturelles : quels rôles pour les femmes ? », thématique découlant du thème national « Femme autonome et résiliente dans un environnement sain pour un développement durable » s'est déroulée, hier après-midi, au Musée de la Photographie Andohalo.

Rôle-clé. Il est surtout question des contributions positives des femmes œuvrant pour une gestion durable des ressources naturelles. Ce sont en tout 25 personnalités, femmes et hommes, issues de différents secteurs et horizons qui se sont rencontrées pour évoquer le rôle-clé des femmes dans la gestion durable des ressources naturelles et plaider pour leur plus grande implication dans l'élaboration des politiques environnementales. L'Institut Electoral pour une Démocratie en Afrique (EISA) Madagascar continue d'œuvrer pour une meilleure représentation et participation des femmes dans les sphères de prise de décision.

Prises de décision. Cet événement visait à valoriser les compétences, la participation et les contributions des femmes dans la gestion durable des ressources naturelles à travers le partage d'expériences ; à créer et/ou renforcer des synergies entre les leaders (femmes, hommes, jeunes) et femmes engagées à différents niveaux et à trouver conjointement des messages et/ou des actions potentielles visant à encourager des prises de décision plus inclusives dans l'élaboration des politiques publiques, en particulier environnementales, mais aussi à susciter davantage d'engagement de la part de leurs pairs. Grâce au format « speed networking » ou mise en réseau, cette initiative de EISA Madagascar a offert l'opportunité aux participants d'avoir accès à des personnalités issues de différents niveaux de décision.