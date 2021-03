Madagascar: Passeport vaccinal - Risque de refoulement des voyageurs malgaches

Le débat sur le vaccin commence à gagner du terrain dans le pays face à la menace imminente du regain de la pandémie.

L'option vaccination déchaîne depuis quelques semaines les passions, pendant que la courbe pandémique commence à inquiéter de nouveau dans le pays. Les politiciens s'en donnent à cœur joie pour aborder le sujet. Constant Raveloson, membre du parti MFM et vice-président de la plateforme Dinike, a annoncé lors de son intervention sur une chaîne privée, qu'il est nécessaire de porter sur la place publique, et notamment sur les chaînes publiques, le débat autour du vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Rivo Rakotovao, un des leaders de l'opposition, a également soutenu que la question de vaccin doit faire l'objet d'une « réflexion sérieuse et d'un débat de fond ». Les députés de l'opposition, eux, soutiennent que la vaccination serait la seule option pour le pays afin de lutter contre la propagation du virus.

CVO. L'Etat, en revanche, ne compte pas recourir au vaccin dans le pays, et rejette le projet « Initiative Covax » de l'Organisation mondiale de la Santé qui compte faciliter à plusieurs pays en développement, notamment africains, d'accéder au vaccin contre la Covid-19. Le Premier ministre Christian Ntsay a soutenu que « le gouvernement dispose déjà d'une stratégie pour endiguer le virus ». Et il ne s'agit pas, du moins pour le moment, d'administrer le vaccin à la population, selon Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, porte-parole du gouvernement. Mais plutôt de « promouvoir les produits de la recherche des scientifiques du pays », notamment le « tambavy Covid Organics » produit par l'Institut Malgache de Recherche Appliquée. Le gouvernement a commencé la promotion de ce produit lors de la crise sanitaire et ne compte pas l'abandonner en cas de regain, très redouté actuellement, de la pandémie dans le pays.

Echanges. Mais le débat sur le vaccin va avec la mise en place du passeport vaccinal, initié par les Européens, et qui permettra de relancer dans une certaine mesure les échanges et les voyages au niveau mondial. Ce « laissez-passer » va « identifier les citoyens européens qui ont été vaccinés contre le Covid et les autoriserait donc à se déplacer librement dans les 27 pays de l'Union ». Si ce projet de la Commission européenne entrera ainsi en vigueur, les dispositions relatives à sa mise en œuvre vont être imposées aux autres pays qui compteront échanger avec les membres de l'Union européenne. Et dans ce cas, les voyageurs malgaches vont faire face à cette éventuelle restriction. Le choix du gouvernement de ne pas recourir au vaccin risque alors de priver hommes d'affaires, hauts responsables, étudiants, touristes nationaux, sportifs d'entrer dans l'espace Schengen en cas de mise en vigueur du passeport vaccinal.

Doses. Les ressortissants étrangers dans le pays, quant à eux, ne seront pas situés dans la même loge que les voyageurs malgaches. Certaines ambassades dans le pays, comme celle de la France, sont en train de négocier avec le gouvernement pour faire entrer des doses de vaccins au bénéfice de leurs ressortissants. « L'ambassade de France rappelle que la question de la vaccination de la communauté française contre le Covid-19 est actuellement à l'étude, en lien avec les autorités malgaches », a posté la représentation française sur son site internet le 12 mars dernier. Et les étrangers, comme les binationaux, pourront alors bénéficier du passeport vaccinal initié par Bruxelles si le projet aboutit.

Equité. Néanmoins, en Europe, la mise en place du « digital green pass » fait toujours débat. L'objectif de ce « passe sanitaire » est de « permettre aux citoyens européens de se déplacer en toute sécurité, à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne, pour des motifs professionnels ou pour faire du tourisme ». Pourtant, plusieurs pays de l'espace Schengen remettent encore en question la pertinence du projet si le vaccin n'est pas accessible pour la majorité de la population européenne. Et la presse européenne soutient qu'« une fois cette vaccination ouverte à tous, le passeport vaccinal rétablirait un début d'équité ».