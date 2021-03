Madagascar: Karibotel twenty-six - Les meilleurs morceaux d'orgue et de piano au menu

Entre orgue et piano, le cœur chavire. Mais quand deux virtuoses se mettent au diapason, les grands esprits se rencontrent.

Exit les grands spectacles d'envergure et place au cabaret au Karibotel Twenty-six Analakely. Vendredi, Samy Andriamanoro et Mahefa Ramiandrisoa se rejoignent le temps d'une soirée. En se mettant en phase, les deux musiciens offriront les meilleurs morceaux d'orgue et de piano dans le répertoire des plus grands standards et de variétés. Loin des prestations du groupe au grand complet, la complicité de Samy Andriamanoro et Mahefa Ramiandrisoa se verra sublimée par la voix jazzy d'Yrinaf.

L'un comme l'autre sont des musiciens aguerris, qui ont partagé la scène avec la crème de la musique malgache. Si Samy Andriamanoro est incontestablement l'une des plus grosses pointures du moment, Mahefa Ramiandrisoa s'avère également être l'un des meilleurs dans le milieu. À savoir que cette soirée marque la découverte de la nouvelle carte des lieux. Un moment qui se veut convivial pour faire frétiller les palais. Pour ce faire, des offres surprises sont réservées à l'attention des convives. Un moment de détente qui se profile à l'horizon.