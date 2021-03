Madagascar: FITEFA - Les « Nordistes » montent au créneau

Le « Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana » ne veut pas perdre le Nord par rapport aux affaires nationales.

Mamizara Laeticia Yasmirah, députée élue à Besalampy ; Benaivo Andrianaly Narcisse, vice-président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ; Jean, vice-président du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) ; Pascal, Directeur général de l'École Nationale d'Administration Malgache (ENAM). De nombreux VIP et natifs de la province d'Antsiranana ont participé au reboisement organisé samedi dans le domaine des Frères Capucins à Ambohimalaza par le FITEFA présidé par JohnFrince Bekasy.

Contribution. 2.000 jeunes plants ont mis en terre par 1.200 « Nordistes ». Ce qui porte à 6.000 pieds, le nombre d'arbres plantés ces deux dernières années par l'association sur une superficie de 9 ha. « C'est notre contribution à la campagne de reforestation de Madagascar initiée par le président Andry Rajoelina », fait savoir le président de FITEFA. Sans oublier de remercier « tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce devoir éco-citoyen ».

Infrastructures routières. Pour cause de Covid-19, l'association s'était juste limitée au reboisement en 2020. Cette année, l'opération a été suivie de remise d'un jeu de maillots et de ballons aux basketteuses de l'association championnes de Madagascar 2019 grâce notamment à des dons du président d'honneur de FITEFA France et à deux autres sponsors. Il y a eu également le traditionnel « nofo-kena mitam-pihavanana ». L'occasion pour le président de FITEFA de parler des infrastructures routières dans la province d'Antsiranana.

Développement. « Nous demandons instamment aux pouvoirs publics de voir de près l'état de la RN 6 entre Antsohihy et Ambanja d'une part ; et entre Ambilobe et Antsiranana d'autre part », déclare-t-il. Avant d'ajouter que « même l'axe Sambava - Vohémar est en train de se dégrader, au risque de devenir une route secondaire ». Ce qui n'est pas pour faciliter la circulation des biens et des personnes en dépit de la construction de la route Ambilobe - Vohémar pour laquelle « le FITEFA est reconnaissant envers le pouvoir ». Des déclarations que l'association ne manquera certainement pas de réitérer lors du Forum économique prévu les 4 et 5 juin 2021 à Mahajanga avec, au menu, le développement de la province d'Antsiranana. En attendant, le FITEFA fera une conférence de presse dans la semaine du 22 mars prochain afin de s'exprimer et de se positionner par rapport aux affaires nationales.