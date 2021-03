Madagascar: Reprise de Base Toliara - La population interpelle l'État

L'un des plus grands projets miniers que compte le Sud continue de faire l'objet de polémique. Et pourtant, son rôle dans le développement économique est indéniable.

À quand le gouvernement prendra-t-il une décision sur l'avenir du projet d'extraction d'ilménite de Ranobe par l'entreprise minière Base ? C'est la question que se pose actuellement la population tuléaroise dont la majorité roule apparemment pour la reprise de ce projet qui, à terme, constitue un élément important pour le développement de la Cité du Soleil en particulier et de la région Atsimo-Andrefana en général.

300 associations. Mieux, l'impact de ce projet est national avec les potentiels énormes en termes d'apport en devises et ressources fiscales. Des élus locaux comme le Sénateur Eogombelo se prononcent ouvertement sur le sujet. « Le gouvernement central doit plus que jamais se prononcer car l'attente de la population a assez duré », déclare l'élu qui, dès le début de son mandat, a tout de suite suivi de près ce dossier. « La balle est dans le camp du pouvoir central, même si le choix semble déjà clair pour Toliara », poursuit-il. En effet, au moins 300 associations seraient déjà en attente de la reprise des activités de Base Toliara. En digne représentant du peuple, le Sénateur Marcel Eogombelo de relever également qu'il a été sollicité par ces milliers de jeunes et des entrepreneurs pour défendre cette reprise de Base Toliara. « Je rapporte la voix de la population et sincèrement je pense que le gouvernement a intérêt à agir afin d'éviter que les gens descendent dans les rues pour manifester leur mécontentement ».

Second souffle. Les notables de la région Atsimo-Andrefana ne sont pas en reste dans ce combat pour la reprise des activités de Base Toliara. Mana Parfait, membre du collectif des notables de la région, prône l'urgence et appelle l'État à agir rapidement. « La population vit dans la précarité et la misère s'est amplifiée avec la crise sanitaire », fait-il remarquer en ajoutant que « les grands projets d'investissements , comme celui de Base, apporteront un second souffle post-covid ». Ce notable n'a, par ailleurs, pas manqué d'insister sur le fait que ce genre de projet joue un rôle primordial dans le développement économique et social de la région Atsimo-Andrefana dont 85% des jeunes seraient encore sans emplois. Sur ce point d'ailleurs, Mana Parfait estime que « des solutions d'urgence s'imposent actuellement pour cette région déclarée en situation d'insécurité alimentaire et dont l'économie présente une vulnérabilité inquiétante ».

Anti-Base. Une vulnérabilité qui ne semble pas, pour autant, inquiéter les « anti-Base ». C'est le cas, notamment pour le Colonel Rehosy Rodney Fanampera qui s'est toujours farouchement opposé à ce projet. Pour lui, il n'y a pas que le projet minier qui puisse contribuer au développement de la région. « Nous n'avons pas intérêt à insister sur un secteur qui pourrait conduire à notre perte. Il y a d'autres moyens pour parvenir au développement de la région, en misant par exemple sur la mécanisation agricole et en aidant les paysans à exploiter les vastes périmètres agricoles », soutient-il. Dans ce combat contre Base, le Colonel Fanapera est devenu l'allié du Centre de Recherche et d'Appui pour les Alternatives de Développement Océan Indien (CRAAD-OI) et du Collectif Tanyen.

Faut-il en effet rappeler que ces organisations avaient souligné dans un communiqué au mois de septembre 2020 que « l'obtention irrégulière, donc illégale, des permis miniers et environnemental du projet Base Toliara, les risques de corruption liés à une telle irrégularité, ainsi que la gravité des impacts irréversibles de ce projet sur les droits humains fondamentaux des communautés concernées, ne permettent en aucun cas d'envisager une quelconque négociation concernant la reprise de ce projet, et devraient constituer un motif irréfutable pour son arrêt définitif ». D

es arguments que conteste Mana Parfait. Ce dernier soutient même que les opposants au projet Base Toliara tentent un sabotage économique. Pour lui, tout comme pour le Sénateur Marcel Eogombelo, il est aussi temps de débattre de la question de Base Toliara sur une table de discussions. « Ce sera une discussion ouverte à l'issue de laquelle le vrai choix de Toliara devra être connu », conclut-il. Une affaire à suivre.