Madagascar: Orange Pro League - Tia Kitra humilie Elgeco Plus dans son jardin

Après la victoire du COSFA devant Fosa Juniors à Mahajanga, l'autre exploit du jour est celui de Tia Kitra qui a battu Elgeco Plus dans son stade de By Pass. Un crime presque parfait qu'aurait du mal à digérer dans le camp Elgeco.

C'est presque acquis, mis à part le 3FB Toliara qui reçoit une correction de l'Ajesaia par 4 buts à 0, il n'y aura plus de petites équipes dans cette Orange Pro League.

Un super Grindoh. La preuve en est que Tia Kitra est parvenu à battre Elgeco Plus devant son public sur un coup de patte de Jinidy à la 18e minute. Certes, les protégés de Tipe Andriambololona ont effectué un pressing tout terrain, mais cela n'a pas marché grâce notamment au super gardien Grindoh, logiquement élu homme du match.

On avait d'ailleurs annoncé qu'après le but arraché face au COSFA, Tia Kitra est capable de battre tout le monde. Et il l'a fait en offrant une belle résistance durant les 90 minutes. Et dans cette course pour éviter la relégation, Tia Kitra peut retrouver le sourire car il se trouve désormais à trois petits points des supposés grands tels Fosa Juniors, et même le JET Kintana.

CSDFC en embuscade. L'Adema a, quant à lui, conforté sa position de leader de la conférence Sud en battant Zanakala sur le score de deux buts à un. Les Fianarois ont été accueillis par le but marqué par Pierrot dès la deuxième minute. Ils ont certes égalisé par Thino sur un penalty mais les protégés de Roro Rakotondrabe ne se sont pas laissés faire avec ce but de Thane qui scelle leur victoire et très probablement la qualification au play off.

Sur ce chapitre, le match en retard de ce samedi à 14h30 au Stade Elgeco s'apparente comme le match à ne pas perdre pour la CNaPS Sport Disciples même si l'Ajesaia ne va pas lui faciliter la tâche.

Sur le papier, la CSDFC reste en embuscade, peut revenir à hauteur du Zanakala et dépasser dans la foulée le FCA Ilakaka pour se hisser à la troisième place. Une perspective que caresse l'entraîneur Mamisoa Razafindrakoto pour qui l'objectif est de conduire son équipe au play off. Et il est bien capable pour peu qu'il parvienne à mettre en place une équipe cohérente se reposant sur la forme et non le nom des joueurs.