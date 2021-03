Madagascar: Association Fitia - Mobilisation massive des partenaires pour ses actions dans le Sud

Les activités et les actions s'enchaînent pour l'association Fitia. En l'espace de trois semaines, la Première dame et non moins présidente de l'association Fitia, Mialy Rajoelina, et son équipe ont fait le tour de l'île, du Nord au Sud, d'Est en Ouest en passant par le centre.

La situation dans le Sud ne laisse pas Mialy Rajoelina indifférente et elle cherche à tout prix des solutions à long-terme pour aider la population à lutter contre l'insécurité alimentaire et la précarité sociale. En fin de semaine, le numéro Un de l'association Fitia a fait le déplacement à Fort-Dauphin pour visiter le site abritant le futur container-usine de Nutriset à Madagascar. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la fondation Mérieux et l'Association Fitia, suite à la rencontre entre Alain Mérieux et le président Andry Rajoelina à Lyon en octobre 2019 lors de la réunion du Fonds Mondial et de travailler ensemble dans le domaine de la lutte contre la malnutrition dans le Sud. « Le temps est à l'action pour mettre en place des solutions impactantes. Ce projet me tient particulièrement à cœur, car il permettra aux enfants du Sud de sortir de la malnutrition, de sauver des vies et apporte une lueur d'espoir pour toute la population », a déclaré Mialy Rajoelina dans son discours. Les travaux de la construction de l'usine vont démarrer au mois de mai. La contribution de la fondation Mérieux s'élève à 850.000 euros. L'usine va transformer les cultures produits localement, entre autres le maïs, le manioc et l'arachide.

Sauver des vies. Les femmes seront priorisées dans ce projet, ce qui entre aussi dans l'objectif de l'association Fitia dans leur accompagnement pour une autonomie financière. A long-terme près de 200.000 enfants vont bénéficier des compléments alimentaires produits par Nutriset. Comme annoncé, l'Association Fitia, qui est très mobilisée dans la partie Sud de l'île, s'occupera de la distribution des compléments alimentaires au sein des cantines scolaires. « Les produits alimentaires fabriqués à Fort-Dauphin permettront de compléter et d'amplifier les actions de l'association Fitia et de ses partenaires dans les cantines scolaires dans les régions Anosy et Androy », a annoncé Pascal Vincelo lors de sa prise de parole. Dans l'après-midi, deux partenaires de poids, à savoir, Orange solidarité et le Programme Alimentaire Mondial se joignent à la cause de l'Association Fitia pour le projet Avotse lancé depuis le mois de janvier. Orange Solidarité apporte sa contribution à hauteur de 183.119.000 ariary soit 1.340.000 repas chauds pour 6.000 enfants dans les régions Anosy et Androy, 640 tonnes de riz, 20 tonnes de farine enrichie et 270 tonnes de légumineuses pour 2.300 personnes.