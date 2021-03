Madagascar: Société Générale Madagasikara - Une offre spéciale sur la gamme de crédits Soafeno

Société Générale Madagasikara continue d'innover.

Fort de ses 63 agences à travers l'île et de 900 collaborateurs, Société Générale Madagasikara (SGM) se tourne vers l'avenir avec ses clients.

La SGM participe aussi à sa manière à la lutte contre la crise sanitaire. Elle redouble d'efforts pour permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement au crédit et de faire ainsi face aux urgences. Et ce, à travers le lancement d'une offre spéciale sur la gamme de crédit à la consommation Soafeno.

Taux allégé. Ainsi, jusqu'au 21 mai 2021, Société Générale Madagasikara accompagne ses clients avec un taux particulièrement allégé de -4 points sur toute la gamme de crédits SOAFENO, un déblocage rapide et 3 mois de gratuité pour toute nouvelle souscription de pack sans oublier une avance sur salaire Soaihany. Dans l'objectif de satisfaire davantage aux attentes de sa clientèle, Société Générale Madagasikara met en place une gamme variée de crédit à la consommation. A savoir : Soafeno Maika , une solution pour les imprévus ou les cas d'urgence. Soafeno Express , pour la scolarité des enfants, les événements spéciaux et les achats divers. Soafeno Auto , un prêt plus adapté pour l'achat d'une automobile neuve ou d'occasion et enfin Soafeno Moto qui, comme son nom l'indique, est un prêt pour l'achat d'une moto.

« Nous maintenons notre engagement en faveur de nos clients, avec notre gamme de prêts SOAFENO qui est singulièrement concoctée pour répondre aux attentes de notre clientèle après la crise », annonce SGM dans un communiqué.

Innovation. Une manière en tout cas pour SGM de « se démarquer avec son nouveau modèle bancaire qui allie innovation et agilité » On rappelle, en effet, que depuis le 15 Décembre 2020, Société Générale Madagasikara a lancé son nouveau format d'agence « Akaiky Banky » pour se rapprocher de sa clientèle. « Ce format d'agence « light » a été déployé afin de faciliter l'accès aux produits et aux services bancaires en dehors des agences classiques. Deux nouveaux Akaiky Banky ont ainsi été déployés : un à Ambatolampy sur la sortie Sud de la capitale et un à Anosiala. En choisissant d'adapter son modèle d'agence dans un format plus allégé, Société Générale Madagasikara entend jouer son rôle d'acteur de l'économie en stimulant la croissance et l'emploi dans les zones à potentiel.