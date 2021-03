Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Gaël Bussa interpelle le prochain Gouvernement

Comme de tradition et conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 de son Règlement Intérieur, l'Assemblée nationale a ouvert hier, lundi 15 mars 2021, la Session Ordinaire de mars de l'année 2021.

Ayant participé à la séance d'ouverture, le Député national Gaël Bussa Obambule, élu de Budjala, a déclaré aux fins limiers de La Prospérité, que cette session est celle des enjeux majeurs et de beaucoup d'attentes pour la population congolaise. Parlant des réformes, de l'amélioration du social des congolais et de l'emploi ainsi que de la participation des jeunes au Gouvernement, ce représentant du peuple a d'ores et déjà interpellé la prochaine équipe gouvernementale que devra diriger Jean-Michel Sama Lukonde.

Pour l'honorable Gaël Bussa, hormis le fait que le pays est dans l'attente de la publication et de l'investiture du gouvernement, la population attend aussi l'amélioration de sa situation sociale, la baisse des prix des denrées alimentaires, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la réhabilitation et la construction des routes dans certains coins de la République. « Nous avons aussi l'emploi des jeunes qui pose problème, l'autonomisation de la Femme et également aboutir à des réformes notamment, au niveau de la justice, l'éducation, les réformes au niveau sécuritaire et économique», a déclaré l'honorable Gaël Bussa Obambule. Pour lui, la session s'ouvre dans un contexte différent, d'autant plus que la majorité a basculé vers l'Union sacrée de la Nation, cela après la session extraordinaire dernière.

Soutien aux réformes

Dans le même ordre d'idée, évoquant le chapitre des réformes, l'honorable Bussa a rappelé que c'est depuis le 20 Janvier 2020 que le CDeR a formulé des propositions sur les réformes à entreprendre en RDC. « Les réformes sur l'élection du Président de la République au suffrage Universel Direct, sur l'élection des Gouverneurs et vice-gouverneurs au suffrage universel direct et la suppression de la caution qui est un élément qui handicape certains jeunes qui veulent participer à la vie publique aussi l'application du seuil au niveau de la circonscription et non au niveau national, telles sont les réformes préconisées par le CDeR qui est un parti politique membre de la CODE qui fait partie de l'Union sacrée de la Nation », a-t-il renchéri.

Un gouvernement des jeunes et des femmes

L'ancien Rapporteur du Bureau d'âge souhaite qu'un quota soit réservé aux jeunes et aux femmes dans le prochain Gouvernement Sama Lukonde. « Notre souhait serait qu'un quota puisse être réservé aux jeunes dans ce gouvernement et aux femmes aussi puisque c'est le souhait émis par le Président de la République et beaucoup d'autres citoyens congolais, et cela reviendra au pouvoir discrétionnaire du Président de la République et au Premier ministre de voir dans quelle mesure ils pourront coopter les jeunes compétents de la République parce qu'il y en a plusieurs, avec qui ils pourront cheminer dans ce gouvernement et à sa vision politique», précise-t-il.

D'emblée, Il convient de rappeler que l'Honorable Gaël Bussa est Secrétaire national chargé de la jeunesse du Courant de Démocrate Rénovateur, CDER en sigle, cadre au sein du Regroupement politique CODE. Il est également coordonnateur de l'ASBL « Ya ba jeunes ». A travers cette structure, il vole au secours non seulement de la jeunesse, mais aussi de la population congolaise dans son ensemble. Lors de l'installation du Bureau d'âge au mois de décembre dernier, il avait fait honneur à la jeunesse et à tous les ressortissants du Grand Equateur, en particulier, et de la RDC, en général, en assumant avec brio le poste du 1er Secrétaire du Bureau d'âge que chapeautait Christophe Mboso N'kodia Pwanga.