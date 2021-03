Congo-Kinshasa: CENI - Christophe Mboso appelle d'urgence aux réformes des lois et au choix des animateurs !

Tout en saluant la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont l'audace réformatrice et le don de soi à la République ne fait l'ombre d'aucun doute, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga promet de se diviser en quatre morceaux pour qu'ensemble avec les Députés dont la majorité est, désormais, requalifiée, l'Assemblée Nationale joue sa partition dans l'accomplissement des réformes ainsi que dans l'amélioration de la gouvernance.

Paraphrasant Maurice Druon, il a rappelé que : "Rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère et la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple ! ». Pour lui, en effet, la session qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Elle s'annonce très laborieuse au regard des matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier de nos travaux aussi bien dans le domaine législatif que celui non-législatif. Elle sera sans nul doute, un moment de débats républicains, patriotiques et passionnants face aux enjeux et attentes de nos populations. Elle sera aussi l'occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de ce peuple dont les besoins sont immenses et légitimes.

S'agissant du domaine législatif, il entend prioritairement focaliser la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance électorale. Le temps des réformes, il faut le reconnaître, est souvent un moment, à la fois, exaltant, exigeant et diversement apprécié.

Il en est ainsi, non seulement parce qu'elles bousculent les habitudes et les intérêts, mais aussi et surtout parce qu'il faut 6 opérer des changements. Il est temps d'opérer les changements attendus par notre peuple. Ainsi, les lois qui ont trait à l'organisation des élections, en l'occurrence la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale bénéficieront de la priorité dans leur examen.

Réformes des Lois et désignation des animateurs de la CENI

Il va ainsi sans compter le fait que certaines options de réforme envisagées dans la proposition de loi électorale impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles dont la procédure impose suffisamment de temps. Cette attention particulière portée sur ces lois implique notamment, la désignation des animateurs de la CENI.

A cet effet, si la fois passée, le consensus n'a pas pu se dégager autour d'un candidat, nous osons espérer que, cette fois-ci, les Chefs des confessions religieuses, dépasseront désormais leur égo et parviendront à désigner, dans le meilleur délai, leur délégué à la CENI parmi les meilleurs et dignes fils et filles du pays, s'il faut s'en tenir à la rigueur des critères qualitatifs de formation, d'expertise et de moralité qu'imposent ces postes à pourvoir.

De même, il a invité les autres composantes de la société civile ainsi que la classe politique à procéder le plus rapidement à la désignation d'autres membres de la CENI dont ils sont l'émanation.

"L'Assemblée nationale est totalement mobilisée pour accélérer l'entérinement de tous les membres, une fois désignés, afin que, jouant notre part de partition, nous parvenions à lever irrémédiablement cet obstacle majeur à la poursuite du processus électoral. En effet, plus le remplacement des membres de la CENI traine, plus nous accumulons le retard, eu égard au temps qui court. Chacun doit en être conscient et assumer pleinement sa part de responsabilité.

Si les questions électorales demeurent prioritaires pour la présente session, leur examen ne nous dispense pas, pour autant, de focaliser notre attention à d'autres domaines de la vie nationale. Nos délibérations porteront, en effet, sur bien d'autres sujets en rapport avec les matières législatives et non législatives", précise-t-il.