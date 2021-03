Congo-Kinshasa: Village des IXe Jeux de la Francophonie - Didier Tshiyoyo en visite d'inspection au stade Tata Raphaël

Le Haut Représentant du Chef de l'Etat aux IXèmes Jeux de la Francophonie, Didier Tshiyoyo Mbuyi, accompagné du représentant personnel du président de la République, du ministre provincial en charge de la jeunesse, sports et loisirs de Kinshasa et d'une délégation de l'office des voiries et drainages (OVD), a visité ce lundi 15 mars les installations du stade Tata Raphaël, en prélude du lancement officiel des travaux de construction du village de la francophonie.

Plusieurs travaux sont envisagés notamment, les études du sol, des travaux d'assainissement avec notamment le curage de la rivière Kalamu. Le comité Tshiyoyo rassure quant au respect des délais afin que ces jeux qui se veulent historiques, se tiennent dans les meilleures conditions.

Depuis sa nomination comme Haut-Représentant du Président de la République au comité d'organisation des IXèmes Jeux de la Francophonie, M. Didier Tshiyoyo ne ménage ni de son temps, ni de ses efforts pour la réussite de ce grand événement à dimension internationale qui survient 46 ans après le célèbre combat du siècle « Ali-Foreman » dans ce même Stade Tata Raphaël. Le Choix de ce site revêt ainsi un caractère hautement symbolique.

"Les choses ont été difficiles pour moi car, j'ai hérité d'un organisme qui était vraiment en retard. En 30 jours, on a pu mettre en place une structure opérationnelle et actuellement nous sommes dans les préliminaires du lancement officielle des travaux de réhabilitation des infrastructures", a souligné le haut représentant.

"Le stade Tata Raphaël est un stade mythique. Nous savons que James Brown a chanté ici pour le peuple congolais, Mohamed Ali et Georges Foreman sont venus combattre ici. Je suis très ému et je sais que les Jeux de la Francophonie vont être une réussite contrairement à ce que beaucoup de détracteurs pensent. Nous le peuple congolais, nous sommes prêts à relever ce défis et on va réussir ensemble", a rassuré Didier Tshiyoyo.

En effet, la tradition veut que chaque pays organisateur des Jeux de la Francophonie construise un site dénommé « Village de la Francophonie » où sont hébergés les athlètes et artistes représentants les différents pays francophones qui participent à ce grand rendez-vous de la Jeunesse.

En organisant cette 9ème édition, le Président de la République Félix Tshisekedi s'est engagé à mettre à la disposition des différentes délégations, des conditions impeccables d'accueil et d'hébergement. C'est dans cette ligne droite que son Haut Représentant veille aux grains pour matérialiser cette vision.

« Je suis plus qu'optimiste... »

Pour y parvenir, le haut représentant du président Tshisekedi a lancé un appel pressant à tout congolais, de différents secteurs d'activités, d'apporter sa pierre pour la réussite de ce grand rendez-vous mondial à Kinshasa.

Par ailleurs, face au retard enregistré quant à l'évolution des travaux, M. Didier Tshiyoyo garde l'esprit positif.

"Je suis plus qu'optimiste. Le commencement c'est l'assainissement et pas qu'au stade Tata Raphaël. Tous les sites seront assainis en synchronisation. Les experts sont là et ils ont confirmé que nous sommes dans les délais", a-t-il laissé entendre lors de sa descente sur le site du stade Tata Raphaël.

Aussi, Didier Tshiyoyo a noté que le taux de participation des femmes à ces jeux est très faible. Il a de ce fait demandé aux congolais de se concentrer sur l'organisation et la préparation de cet évènement plutôt que sur la polémique. "Il est important, dit-il, qu'on gagne des médailles. Et si la gent féminine ne participe pas, nous n'aurons pas non plus certaines médailles. Apportons des médailles à notre pays".

Rappelons que les IXèmes Jeux de la Francophonie se tiendront du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, et réuniront 4000 athlètes et 88 pays autour de 20 compétitions.