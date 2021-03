Congo-Kinshasa: Augustin Kabuya défie quiconque pense neutraliser l'UDPS à coup des billets verts

L'opération ne fait que se poursuivre dans la ville de Kinshasa. Après l'installation du bureau fédéral de la Funa, il y a une semaine, le Secrétaire Général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Udps), Augustin Kabuya était au terrain OKAL, le dimanche 14 mars 2021, pour l'installation du bureau fédéral de la Lukunga.

Comme toujours, quelques points étaient à l'ordre du jour, à savoir : l'adresse du SG Augustin Kabuya aux combattantes et combattants et l'installation du Comité fédéral de Lukunga, en passant par l'intervention du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en charge d'infrastructures, Alexy Kayembe et celle du DG de la SNCC, honorable Fabien Mutomb.

Devant une forte mobilisation des combattantes et combattants, le Général des combattants a dans son speech informé la base, les combattants et les sympathisants venus en grand nombre autour du terrain OKAL, sur certaines questions d'actualité. Revenant sur la question relative aux élections, le SG Augustin Kabuya a prévenu les combattantes et combattants de l'existence de la commission électorale permanente faisant office de la CENI au niveau du parti et en a profité pour présenter ses membres aux combattants. « En d'autres termes, nous nous préparons fiévreusement pour les élections de 2023. Ceci dit, nous ne sommes pas favorables à un quelconque glissement », a-t-il fait savoir.

Parlant de la formation du gouvernement, le Secrétaire Général a levé l'équivoque sur la sortie dudit gouvernement, en affirmant qu'elle ne devrait pas avoir lieu le dimanche contrairement aux nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Toujours sur ce point, Augustin Kabuya a révélé aux combattants que l'UDPS dispose d'un quota de 8 ministères au gouvernement Sama Lukonde. Cependant, s'insurge-t-il, qu'il a reçu 82 candidatures, ce qui rend la tâche très difficile. « Je souhaite que tous les groupes harmonisent leurs candidatures afin de trouver un compromis favorable à tous », a-t-il dit.

Affaire bouquet des fleurs lors de l'anniversaire de la première Dame, Denise Nyakero Tshisekedi, c'est avec sourire aux lèvres que le Secrétaire Général a répondu à tous ceux qui ont perdu leur temps à passer dans les médias pour critiquer cet acte. «Si vous ne voulez pas montrer votre femme au public, cela n'est pas le cas pour le Président de la République, Félix Tshisekedi. On ne peut pas interdire à quelqu'un de souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme parce qu'il y a des problèmes tragiques au pays. Leur conscience les reproche de quelque chose qu'ils savent eux-mêmes. Affaire bouquet des fleurs, est un faux débat », a souligné Augustin Kabuya.

«Que tous ceux qui viennent dans l'Union Sacrée mais qui se donnent aux attaques contre le Président a.i de l'Udps, parti présidentiel retiennent que je ne les laisserai jamais faire. Désormais, je commencerai à répondre », a déclaré le SG Augustin en ajoutant que quiconque pense neutraliser l'UDPS à coup des billets verts se trompe, car, Dieu ne soutient pas l'injustice, qu'ils se réfèrent à Genève où l'Eternel nous a rendu le pouvoir qu'ils ont essayé de nous extorquer.

Installation

Enfin, le Secrétaire Général de l'UDPS a procédé à l'installation proprement dite du comité fédéral de la Lukunga avec comme président monsieur Claude Kabala Muimba. En vue de prévenir les ragots autour des membres des comités installés et ceux en devenir, monsieur Augustin Kabuya a présenté les présidents fédéraux de la Funa, Pierre Zomba ; celui de Mont-Amba, Matthieu Kasanda ainsi que celui de la Tshangu, Willy Kwete Minga dont les comités seront installés respectivement les 21 et 28 mars en cours. Il a exhorté les membres à les consulter pour toute question relative au parti.