Angola: L'Ex-Satec reprend la production de tissus avec 1500 travailleurs

Dondo (Angola) — L'usine textile «Comandante Bula» (ex-Satec) a repris la production, lundi, à Dondo, municipalité de Cambambe, province de Cuanza Norte, après 25 ans d'arrêt, employant 1 500 citoyens.

La capacité installée de l'usine, avec deux lignes de production, permettra de doubler le nombre d'emplois directs à moyen terme, lorsque toutes les unités seront pleinement opérationnelles.

La première ligne de production prévoit de produire 180 000 t-shirts et 200 polos Lacoste par mois, tandis que la seconde, 500 000 mètres linéaires de tissus jeans, au cours de la même période.

L'unité fabrique occupe une superficie de 88 mille mètres carrés et dispose de services de filature, de tricot, de teinture, de finition, de confection de vêtements et d'une zone de fabrication de tissus en denim.

La relance de l'ex-Satec, paralysée depuis 1996, marque le début du processus de réactivation du Pôle Industriel de Cambambe. Elle prévoit de garantir 600 emplois directs d'ici la fin de l'année.

L'usine est sous la direction du groupe d'affaires zimbabwéen Boabad Cotton Group, qui a repris les actifs, après avoir remporté l'appel d'offres public international organisé en 2020.

Aux termes de l'accord avec l'État angolais, pour la concession de gestion et d'exploration, pour une période de 15 ans, Boabad peut choisir d'acheter l'infrastructure à partir de la dixième année de gestion.

La cérémonie de relance de l'usine a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, pour qui l'usine textile commencera à fonctionner comme une attraction pour de nouveaux investisseurs dans les environs.

Il a estimé qu'avec la mise en service de cette usine, les conditions viennent d'être créées pour la dynamisation des secteurs de l'industrie textile et de l'agriculture, en investissant dans la production cotonnière.

À son tour, le gouverneur de la province de Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, a souligné l'importance de réactiver le pôle industriel de Cambambe pour accroître la collecte des recettes fiscales.

Il a précisé que la municipalité dispose de conditions naturelles qui, bien explorées, contribueraient à la réactivation du tissu industriel local, actuellement inopérant et à l'émergence de nouvelles usines.

Cambambe, a-t-il poursuivi, est situé sur un axe routier stratégique, qui relie la capitale du pays (Luanda), avec les provinces du Nord-Est, de l'Est et du Sud du pays, associé à l'existence de deux grands fleuves (Kwanza et Lucala).

Pour le gouverneur, ces facteurs sont indispensables à la relance du secteur industriel.

L'usine, un investissement primaire italien, a été installée en Angola en 1967, après avoir fonctionné de 1970 à 1996, avec 1 200 travailleurs.

De 2013 à 2016 elle reprend ses activités, dans le cadre d'un projet de relance de l'industrie textile, d'une valeur de 680 millions de dollars US, financé par le Japon, incluant également la reprise de la Textang, à Luanda, et de l'África Têxtil, à Benguela.

Le groupe d'entreprises Baobab a également remporté l'appel d'offres pour la gestion de l'usine textile de Benguela, dont l'acte de relance officiel a eu lieu en février.

A l'occasion, la représentante de Boabad, Laurence Zlattnerante, a exprimé le désir de continuer à coopérer avec le gouvernement angolais, dans le processus de diversification de l'économie, à travers l'achat de produits locaux, insérés dans la chaîne industrielle.

Le groupe envisage d'acquérir environ 500 tonnes de coton / mois, du Zimbabwe, du Malawi et d'Afrique du Sud, pour assurer la production, mais souhaite que ce matériau soit produit localement à court terme, en remplacement des importations.

