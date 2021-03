Angola: Un consortium américain remporte l'appel d'offres de la raffinerie de Soyo

Luanda — Le consortium Quantem a remporté l'appel d'offres public international pour l'investissement privé pour construire, posséder et exploiter la future raffinerie de Soyo, dans la province de Zaire.

Le consortium gagnant est composé de trois sociétés américaines, notamment Quarten LLC, TGT INC, Aurum & Sharp LLC et l'angolaise ATIS-Nebest-Angola.

L'appel d'offres, lancé le 24 octobre 2020, prévoit la construction d'une raffinerie d'une capacité de production de 100 mille barils de pétrole brut par jour, sur une superficie de 700 hectares.

Le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso, qui a annoncé lundi les résultats de l'appel d'offres, a déclaré que des entreprises et des consortiums avaient été sélectionnés.

Selon les règles de la compétition, les concurrents avec un score maximum de 50 points et un minimum de 25 points sont éligibles pour la négociation avec le gouvernement angolais, selon l'ordre de classement.

Trente-neuf (39) entreprises ont soumis des candidatures, et pour la phase finale, seuls neuf (9) consortiums composés de 17 entreprises ont été qualifiés et ont formalisé leurs propositions, avec l'ordre de classement suivant; 1er Quanten LLC (31,5 points), 2e CMEC (30,9), 3e Gemcorp (29,9), 4e Satarem (27,4) et 5e SDRC (12,9).

La 6e place a été occupée par la CHC (12,3 points), Tobako est la 7e (8,9), suivi par le consortium chinois Jiangsu, qui a été disqualifié pour abandon. La neuvième société, ATI-Nebest - Angola, a rejoint le consortium gagnant, Quanten LLC.

Le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz a dit que l'investisseur devait avoir une aptitude avérée et un statut juridique indemne, avec la capacité technique et financière de mettre en œuvre le projet, ce qui comprend la planification, le financement, la construction et être le propriétaire et l'exploitant de la raffinerie.

José Barroso a également souligné que toutes les propositions venaient avec une capacité de raffinage de 100 000 barils de pétrole par jour, et que leurs produits seront commercialisés principalement sur le marché national, avec l'exportation du surplus.

Il a expliqué que la prochaine étape sera le début des négociations avec le consortium gagnant, prévu pour le 29 du mois en cours, pour la signature ultérieure d'un contrat d'investissement.

Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, le président du conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Pai Querido, des représentants d'entreprises concurrentes, entre autres individualités, ont témoigné l'acte.

