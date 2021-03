Togo: La Mairie de Golfe 1 au chevet d'ASFOSA pour la montée en D1

Ils étaient une trentaine de joueurs ce Mardi matin dans l'antre du club d'ASFOSA à Ablogamé sous la houlette du staff technique du club, pour les préparatifs de la saison footballistique 2020-2021 qui s'ouvre pour la Deuxième division togolaise le 24 Avril prochain. Une séance d'entrainement qui a eu une touche particulière parce que s'étant déroulé sous la conduite du Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado et ses collaborateurs et du président du club, Amouzou Têtè.

Objectif d'une telle visite à ce club identitaire de la communauté Bè, apporter tout leur soutien à ce club. « Nous venons vous témoigner que la Mairie de Golfe 1 est derrière le club. Et notre soutien n'es pas seulement moral mais nous allons œuvrer à apporter à votre président les moyens qu'il faut pour que vous remontez en première division. Et pour monter en première division, nous devons nous mettre au travail », a introduit Joseph Gomado, qui se montre confiant et a prodigué certains conseils aux joueurs.

« De ce que j'ai vu ce matin, la capacité ainsi que la technique y soient. Il ne reste qu'une seule chose à y ajouter désormais, c'est la volonté d'aller de l'avant. En parvenant en première division, vous vous donnez une autre opportunité de se retrouver en équipe nationale. Il vous faut aussi l'esprit d'équipe », a-t-il avancé avant d'ajouter la nécessité pour eux de respecter les mesures barrières aussi bien à l'entrainement que partout où ils se retrouveraient.

Enfin justifiant cet attachement et assistance au club d'ASFOSA, il a fait comprendre qu'ils ne sont que dans la droite ligne de ce que « le sport est partie intégrante du développement et que le football est une discipline qui rassemble ».

Le cap de la montée en D1 étant fixé par le Maire de la Commune de Golfe 1 Bè Apédomé, à lui et ses protégés de le concrétiser sur le terrain en mettant bout-à-bout les ressources (matérielles, humaines et financières) disponibles. Et le président Amouzou Têtè semble l'avoir compris. S'il se réjouit de ce que désormais cet accompagnement de la Mairie de Golfe 1 apportera un plus pour renforcer les moyens au niveau de ce club cher à la Communauté Bè, il est bien en phase et compte tout mettre en œuvre pour que cette montée soit effective au terme du championnat de D2 qui s'ouvre le 24 Avril prochain. Sans donné de nom, le président Têtè a annoncé l'arrivée de certains joueurs de D1 qu'ils ont recruté pour étoffer l'effectif et faire une bonne saison.

Maintenant, est-ce suffisant pour assurer la montée ? Rendez-vous au coup de sifflet final de la saison 2020-2021 pour faire le constat et le bilan.