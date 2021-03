Angola: Une Angolaise élue joueuse de la semaine aux USA

Luanda — La basketteuse angolaise Priscila Varela, qui évolue à Mesquite Horn, dans l'état de l'Arizona (Etats-Unis d'Amérique), a été élue joueuse de la semaine au High School Championship (lycée).

L'athlète, 17 ans et 1,72 mètre, a obtenu 1 560 votes, sur un total de 2.382, soit 65,49%. La deuxième au classement n'a obtenu que 9,03% des voix, lors d'une élection qui a compté sur 32 candidates.

Mardi dernier, face à la formation de Saguaro, Priscila a marqué 22 points, capturé quatre rebonds et réalisé deux passes décisives, lors de la victoire de son équipe, 76-36, ce qui lui a permis d'être nominée parmi les joueuses de la semaine, dont le résultat électoral a été publié lundi soir.

Cette réalisation ouvre de bonnes perspectives en termes contractuels au niveau des universités des Etats-Unis d'Amérique pour la joueuse, classée parmi les meilleures au lycée.

La basketteuse est en pourparlers avec certains collèges de la NCAA, notamment Fort Lewis Women's Basketball, Texas A&M International University et New Mexico State.

Priscila Varela a déjà reçu des offres du Western Wyoming Comminity College, du Saint Benedict College, du Crown College, du South Mountain Comminity College et du South Sound Comminity College.

La base, qui occupe la 20e position dans le Top 100 des meilleures joueuses de l'État d'Arizona, pourrait devenir la première Angolaise à évoluer dans la NCAA et viser la WNBA, tout comme Bruno Fernando, qui milite dans la NBA.

