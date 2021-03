Togo: Agbéyomé et trois autres députés remplacés

C'est l'information du jour. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2020, et député à l'Assemblée nationale, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo n'est plus député. Hors du pays depuis plusieurs mois déjà et qui continue en vain de réclamer sa victoire à la présidentielle de Février 2020, le président du MPDD (Mouvement Patriotique pour le Démocratie et le Développement), à la suite d'une procédure du Bureau exécutif de l'Assemblée nationale près de la Cour Constitutionnelle, a procédé au remplacement ce jour de celui-ci par Koffi Agbali, son colistier dans la Circonscription de Yoto.

Des mots de Yawa Tsègan, présidente de l'Assemblée nationale togolaise, pour étayer leur démarche, « Un de nos collègues est absent depuis plus de 12 mois, et cela agit sur le nombre constitutionnel fixé par l'effectif de l'Assemblée. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle à ce sujet. Et son remplaçant a été désigné ».

« Il n'est pas venu. De toute façon il est acté que son remplaçant a été désigné et que l'Assemblée nationale le reconnait comme le remplaçant du député Agbéyomé », a-t-elle poursuivi.

En exil politique depuis déjà plusieurs mois, Agbéyomé Kodjo conteste toujours les résultats de la présidentielle.

A noter qu'il n'est pas le seul à être concerné par cette démarche de l'Assemblée puisque trois autres députés ont été aussi remplacés.