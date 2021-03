Sénégal/Algérie: 4e journée de la ligue des champions : Teungueth Fc face à son destin à Alger

Aujourd'hui face au Mouloudia Club d'Alger, Teungueth Fc n'aura qu'une alternative, gagner pour ne pas se faire distancer. Mission difficile pour Youssouph Dabo et ses gosses dans l'antre du stade du 5 juillet 1962 (19h Gmt) pour le compte de la 4e journée du Groupe D de la Ligue des champions.

Pour Teungueth Fc, le compte à rebours débute, aujourd'hui, avec le match de la 4e journée du Groupe D de la Ligue des champions africains. Défaits à l'aller à Thiès (0-1), les Rufisquois vont jouer leur va-tout au cours de cette journée qui est celle de tous les espoirs. Espoir de retrouver le sourire, mais également de se relancer dans la compétition.

Pour cela le capitaine El Hadj Moutarou Baldé et ses coéquipiers devront sortir le grand jeu, mais éviter aussi les balles arrêtées à l'entrée de leur surface car c'est sur ces coups de pieds que le club rufisquois avait plié face à l'Espérance de Tunis lors de la première journée. Contre le Mouloudia également, c'est sur une erreur défensive que le club de Rufisque a perdu à Thiès. Des contreperformances qui font désordre dans la «Maison bleue» et que le coach se doit de corriger aujourd'hui à Alger pour se relancer dans la course aux quarts de finale.

Toujours à la recherche de son premier succès dans cette phase de poule de la Ligue des champions, Teungueth Fc devra aujourd'hui réussir le pari de la gagne. La défaite face au même adversaire, il y a une semaine à Thiès, est restée en travers la gorge des Rufisquois, car au vu de leur prestation il y avait de la place pour marquer au moins un but. Et comme l'a dit l'entraîneur Youssouph Dabo, au sortir de la première confrontation contre le Mouloudia, des détails peuvent faire perdre un match.

«Des détails du haut niveau, de petits errements de concentration qui ne pardonnent pas à ce niveau de la compétition», selon Y. Dabo qui a mis à profit la journée de championnat disputée vendredi dernier contre Gorée (1-0) pour reposer trois de ses cadres et apporter des correctifs. Aujourd'hui, les erreurs, le manque de concentration et les nombreuses fautes à l'entrée de leur surface doivent être évités pour ne pas subir une nouvelle désillusion.

Le Jaraaf entend faire oublier le revers de la 1ère journée

Le Jaraaf de Dakar a bouclé sa préparation en direction de son match de 2e journée de la coupe Caf face au Club sportif sfaxien (Tunisie). Les «Vert et blanc» de la Médina qui ont rallié, hier, Thiès où se disputera demain le match (16 h), ont préparé au mieux cette confrontation.

Après une entrée ratée (défaite 0-2) lors de la première journée de la Coupe des confédérations africaines (Caf) contre l'Étoile sportive du Sahel de Sousse (Tunisie), le Jaraaf va s'employer, demain, à 16 h, au stade Lat Dior de Thiès, à redresser la barre pour ne pas se faire distancer dans la course aux quarts de finale. Mais c'est un Jaraaf amputé de deux de ses éléments de base qui disputera cette deuxième journée du Groupe C. En effet, Bouly Junior Sambou et Assane Mbodj ne sont toujours pas remis de leurs blessures, tandis que Matar Kanté est revenu de la sienne, mais n'est pas sûr d'être aligné demain face au Cercle sportif de Sfax. Des impairs qui ne découragent point l'équipe de la Médina qui entend faire oublier le revers subi contre l'Étoile sportive du Sahel de Sousse.

Pour le nouvel entraîneur du Jaraaf, Cheikh Guèye, perdre des joueurs de cette qualité (Assane Mbodj et Bouly Junior Sambou) et dont l'importance n'est plus à démontrer dans le secteur offensif de l'équipe, n'est toutefois pas réjouissant. Et même Matar Kanté, qui revient dans le groupe, après une longue indisponibilité, n'est pas certain de tenir sa place pour une compétition du calibre de la coupe Caf. «La situation n'est toujours pas souhaitable, mais dans une telle conjoncture, il faut travailler et faire confiance à d'autres qui sont dans les dispositions de les suppléer. Tout le mal qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils reviennent vite dans le groupe», a déclaré Cheikh Guéye.

Mais le nouvel entraîneur du Jaraaf, qui s'attend à recevoir encore une équipe tunisienne, avec un style maghrébin, comme sa voisine l'Étoile sportive du Sahel, prépare sa troupe pour ce premier match à domicile. «Le Cercle sportif de Sfax, comme l'Étoile du Sahel, est une équipe joueuse avec son propre style. Mais c'est avec un esprit compétiteur que l'équipe prépare ce match. Certes, nous avons des informations sur l'adversaire, mais l'accent sera surtout mis sur notre manière de jouer pour inquiéter l'adversaire sans oublier la solidité défensive que nous avions montré surtout en première période du match contre l'Étoile du Sahel», a-t-il ajouté.

Reconnaissant que la dynamique en termes de résultat n'est pas reluisante, Cheikh Guèye pense que, vu le contenu du dernier match et avec encore du travail dans le secteur offensif, son équipe peut très bien compétir. «Il faut encore du travail pour trouver cet équilibre offensif et défensif indispensable pour de bons résultats», a-t-il indiqué.

L'adversaire tunisien, pour sa part, vient au Sénégal avec déjà une défaite enregistrée lors de la 18e journée de leur championnat. En effet, le Cs Sfaxien, qui avait battu le Salitas Fc du Burkina (1-0) lors de la première journée de cette coupe Caf, a plié, samedi dernier, devant le Stade tunisien en championnat local (0-1) avant de rallier Dakar.