Congo-Brazzaville: Slam - Trois artistes en spectacle live le 31 mars

Initiée en 2019 par le slameur Guer2mo, la session slam est de retour après une longue pause infligée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour ce grand retour prévu le 31 mars, la rencontre réunira sur scène les Congolaises Guer2vie et Mwasi Moyindo ainsi que la Marocaine Fatine Moubsit.

Dénommée spécialement slam et femme « Slemme », cette session de retour vise en partie à clôturer en beauté le mois de mars, consacré essentiellement à la lutte pour les droits de la femme. Ainsi, dans le cadre de la reprise de ces rencontres, la session slam a jugé bon d'accorder la parole aux femmes afin de laisser libre cours à leurs mots et leurs inspirations.

Aussi, la participation de la Marocaine Fatine Moubsit à ce rendez-vous montre désormais son ouverture aux artistes étrangers. « Le concept session slam était une rencontre nationale, jusqu'à l'année dernière. Cette année, j'ai jugé bon de bien vouloir l'étendre à l'échelle internationale, en invitant les slameurs d'autres pays à y participer », a souligné son promoteur, Guer2mo.

Agée de 25 ans et sacrée championne de slam du Maroc en 2018, Fatine Mousbit se positionne comme l'un de ces jeunes passionnés d'un art aussi libérateur qu'enchanteur, qu'est le slam. Diplômée en psychologie, elle a longtemps nourri de grandes ambitions. Dans ses textes, Fatine a souvent pris position pour des thématiques comme la solitude, l'amour, la douleur, la souffrance, les droits de la femme. Ainsi, pour sa première participation à cette rencontre, elle évoquera la condition de la femme sous un angle plus ou moins personnel, avec un lien sur les réalités observées dans son pays.

Une autre figure à prendre part au rendez est Mwassi Moyindo, qui signifie femme noire. Depuis son immersion profonde dans le monde du slam en 2019, Theresa Diakanua, de son vrai nom, est devenue une habituée de la scène. Dans un style personnalisé, elle dénonce les maux qui minent la société et particulièrement la condition de la femme. Aussi, elle souhaite emmener le public à une prise de conscience réelle sur l'égalité des chances et le bien-être à promouvoir dans la cité. Pour sa première participation à la session slam, Mwasi Moyindo se fera un plaisir de rendre hommage à la femme et de plaider pour le respect de ses droits.

Contrairement aux autres, Guer2vie est à sa deuxième participation à la « Session slam ». Profonde et sensible dans ses textes, elle estime que ce spectacle sera l'occasion pour elle d'être la voix de toutes ces femmes, victimes de violences diverses, qui souffrent en silence. De ce fait, elle dénoncera et exhortera la conduite à tenir pour permettre à la femme de profiter de sa position naturelle dans la société.

Notons que le spectacle prévu le 31 mars prochain durera 1h30, soit environ 30 min de scène pour chaque artiste.