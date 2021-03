Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Carnaval et campagne de proximité de la direction locale de Poto-Poto 3

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso de Poto-Poto 3, Ferréol Gassackys, s'investit dorénavant sur le terrain en vue de convaincre les Congolais de sa circonscription d'aller voter le 21 mars prochain pour son candidat.

Après une série d'entretiens au siège, Ferréol Gassackys et son équipe ont entrepris d'aller sur le terrain. « Nous avons un programme d'activités et aujourd'hui, nous attaquons le terrain par le carnaval pour aller à la rencontre de la population. A travers le carnaval nous communiquons à notre manière à l'endroit de la population de notre circonscription. Nous irons également rendre visite aux personnes malades et vulnérables », a déclaré Ferréol Gassackys.

Pour le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Poto-Poto le message à donner est toujours le même. Si le Congo veut aller de l'avant, il faut qu'il s'accroche et qu'il porte son choix sur le candidat de la continuité qui est Denis Sassou N'Guesso, car avec lui, le Congo a tout à gagner en prolongeant son mandat, a-t-il souligné. Pour lui, Denis Sassou N'Guesso est un candidat qui rassure sur tous les plans. Il suffit de déballer son projet de société « Poursuivons ensemble la longue marche vers le développement » pour montrer que sur plusieurs plans, il est incontournable, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'économie, du mieux vivre ensemble, de la paix, c'est vraiment le candidat essentiel.

En effet, à travers ce carnaval et les nombreuses activités que cette direction locale de campagne a eu à organiser, elle n'a de cesse de rappeler aux Congolais que le pays est entièrement dans la paix. C'est pour cela que Ferréol Gassackys et son équipe appellent tout le monde, toutes les sociétés, toutes les tranches d'âge à soutenir Denis Sassou N'Guesso parce que c'est lui qu'il faut pour que le Congo soit réellement sur orbite.

« Nous avons organisé ce carnaval avec les jeunes des quartiers 34 et 35 pour montrer que nos jeunes sont debout et prêts pour la bataille électorale du 21 mars. Nous avons travaillé en coulisses, maintenant nous sortons pour le terrain afin de montrer combien nous sommes prêts pour gagner cette bataille. Nous avons choisi Denis Sassou N'Guesso parce que c'est l'homme de la paix, sans laquelle on ne peut rien entreprendre. Denis Sassou N'Guesso a la grâce de Dieu pour présider aux destinées du Congo », a déclaré Jean-Claude Ollingo, directeur local de campagne adjoint du candidat Denis Sassou N'Guesso à Poto-Poto.