Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - Gare à la distraction

La ville province de Kinshasa accueille du 19 au 28 août 2022, les 9es Jeux de la Francophonie. Les jours s'égrènent et, aujourd'hui plus qu'hier, l'enjeu principal consiste à rattraper le retard pris dans l'organisation. Ce à quoi s'attelle le nouveau comité national sous la houlette du haut représentant du chef de l'État nouvellement nommé, M. Didier Tshiyoyo Mbuyi, qui ne ménage aucun effort pour que la RDC soit au rendez-vous de ce grand évènement sportif.

Le nouveau comité a maille à partir avec les experts et le personnel d'appoint de cette organisation qui sont montés dernièrement au créneau pour fustiger M. Didier Tshiyoyo qu'ils tiennent pour responsable de leur prétendue mise à l'écart. Nommés depuis 2019, ces experts refusent de se soumettre à ce qu'ils considèrent comme un acte illégal ne respectant aucune procédure en la matière. Cette situation a malheureusement bénéficié d'un intérêt soutenu de la part des détracteurs du nouveau comité qui s'en sont servis comme un prétexte pour nuire à l'image du chef de l'Etat via son haut représentant au comité exécutif national des 9es Jeux de la Francophonie. Et pourtant, après investigations, il s'avère que l'intéressé n'est ni de près ni de loin concerné par ces limogeages dont l'ancienne équipe dirigeante est la seule habilitée à y répondre. Il n'y a donc ni autoritarisme ni abus de pouvoir dans le chef de Didier Tshiyoyo Mbuyi impliqué, bien malgré lui, dans un dossier dont il ne connaît ni les tenants et les aboutissants.

C'est ainsi que l'a fait savoir la présidente de la commission communication lors d'un point de presse tenu le samedi 13 mars à Kinshasa, aucun chambardement n'est à mettre à l'actif du nouveau comité qui a plutôt des idées ailleurs. « Nous sommes tous en attente. Nous sommes comme une équipe d'appoint. Le challenge le plus important, c'est qu'on doit rattraper un retard. c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de notification, même s'il y a des postes qui sont encore vacants et plusieurs choses à régler, mais le temps ne nous attend pas. On doit avancer », a déclaré Mme Bibiche Magalu qui reconnaît, par ailleurs, qu'administrativement, « il y a des choses qui vont être faites pour que nous ayons un comité digne de ce nom ».

L'organisation des 9es Jeux de la Francophonie tient d'un chalenge que la RDC se doit de remporter à tout prix. L'heure n'est plus à la distraction, encore moins aux coups bas. La fibre patriotique congolaise est ainsi interpellée pour que ces jeux soient réellement à la hauteur des espérances et replacent le pays au piédestal des Etats qui comptent à l'instar du combat Ali-Foreman qui, à l'époque, contribua à conforter le prestige international de l'ex-Zaïre.