Egypte: Le PM ordonne d'achever rapidement le projet national de développement de la famille

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a ordonné mardi,16 mars, d'achever rapidement le plan exécutif du projet national pour le développement de la famille égyptienne afin de le soumettre à la prochaine réunion du conseil, avant de l'avancer au Président Abdel Fattah Al-Sissi.

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said a indiqué que l'objectif stratégique de ce projet consistait à contrôler la croissance démographique comme un moyen d'améliorer les conditions de vie du citoyen et de la famille égyptienne.

Elle a expliqué que le projet visait à la création d'un fonds gouvernemental pour l'assurance et le développement de la famille égyptienne, qui accorde des primes aux ménages qui respectent les critères du planning familial, et à l'application de la transformation numérique et à la mise en place d'un système électronique pour automatiser les services du Fonds d'Assurance Familiale et les relier aux unités de santé et de développement de la famille.

Et d'ajouter que le projet est également destiné à améliorer la performance des hôpitaux afin de devenir des unités de santé et de développement de la famille dans le but de fournir les vaccins et les services de santé.