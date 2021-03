Egypte: Participation égyptienne à la conférence de l'Union des spécialistes du marketing

Le président exécutif de l'Autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, Ahmed Youssef, a participé mardi, au nom du ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Anany, à la 6e Conférence de l'Union des spécialistes du marketing, qui se tient sous les auspices du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Il s'agit de première conférence en genre pour la commercialisation, la publicité et l'entrepreneuriat en Egypte et au Moyen-Orient.

Prendront part à la conférence, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, l'ancien ministre du Développement administratif, Ahmed Darwich et la vice-ministre des Communications et des Technologies de l'information, Ghada Labib.

La Conférence vise à trouver des solutions en matiere de marketing et des idées pionnières après la crise du coronavirus et ses divers effets à tous les niveaux internationaux, et son impact sur le commerce et diverses industries en Égypte et dans le monde.

La Conférence portera également sur les moyens d'atteindre les objectifs du développement durable 2030 à la lumière des circonstances actuelles et les moyens de développer les mécanismes et les méthodes de marketing à l'époque moderne.