Egypte: Mise en place du centre régional pour la technologie du négoce des céréales pour la formation des cadres

La ministre de la Coopération Internationale, Rania El-Machat a déclaré que le centre régional pour la technologie du négoce des céréales avait été mis en place former les cadres dans le domaine du stockage des céréales et de la gestion et du fonctionnement des silos.

Ce centre a été inauguré ce lundi, 15 mars, par la ministre Mme El-Machat et le ministre l'Approvisionnement, Ali El-Messelhy, en présence du président de la société holding pour les silos et le stockage, Chérif Bassely, de l'ambassadeur du Danemark et du gouverneur de Gizeh, Ahmed Rached.

Mme El-Machat a signalé que ce centre régional constituait un des importants projets mis en place par la société holding pour les silos et le stockage, dans le cadre des projets financés par le don émirati consacré pour exécuter 25 silos, d'une valeur de 300 millions de dollars, saluant la coopération stratégique entre l'Egypte et les Émirats arabes unis aboutissant à la réalisation de nombreux projets dans des différents secteurs du développement.