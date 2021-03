Sahara Occidental: Le Raid Sahraouiya reflète l'image de la femme marocaine sahraouie (Tarik El Mlih)

Dakhla — Le raid féminin solidaire Sahraouiya reflète l'image de la femme marocaine sahraouie, qui est un vrai modèle de persévérance et de solidarité, notamment à travers la participation de plusieurs équipes venues des régions du sud du Royaume, a affirmé, mardi à Dakhla, coach et membre de l'équipe technique de Sahraouiya, Tarik El Mlih.

M. El Mlih a souligné dans une déclaration à la MAP en marge de la 7e édition du raid féminin solidaire "Sahraouia", organisé du 13 au 20 mars à Dakhla, que la participation de toutes ces femmes aujourd'hui à la compétition malgré les conditions sanitaires difficiles reflète l'image de la femme marocaine sahraouie, qui fait preuve de persévérance, de détermination et de solidarité à travers les épreuves qu'elle passent.

Il a également précisé que Sahraouiya est une compétition multi-sports, incluant plusieurs épreuves sportives, dont le run & bike, bike & bike, course d'orientation, descente en rappel, et le canoë."

La particularité de cette année est que le niveau des participantes est assez élevé par rapport aux éditions précédentes", a-t-il ajouté, notant que ces filles se battent toutes pour rentrer premières et venir en aide aux différentes associations qu'elles défendent.

Le coach a, par ailleurs, relevé que ces femmes participent aujourd'hui pour le plaisir, pour la passion, et surtout pour la solidarité, faisant savoir qu'elles mènent cette aventure dans un paysage magnifique et arrivent à surmonter toutes les difficultés des épreuves par l'esprit d'équipe et l'attachement aux causes défendues.

"Les femmes accomplissent aujourd'hui quelque chose de formidable", s'est-il réjoui, exprimant sa fierté du niveau de toutes les femmes participantes.

S'agissant du trajet de la compétition de la 3e étape, le coach a souligné qu'il comprend 2 épreuves, le matin un parcours de "bike & bike" sur 7km, puis le canoë jusqu'à l'île de dragon, avant de revenir contre la marée au point d'arrivée.

Pour M. El Mlih, le secret de la réussite dans cette compétition est la préparation physique et mentale avant le début de la compétition, notant qu'il faut avoir un mental de fer pour pouvoir terminer toutes les épreuves, en plus de garder toujours la bonne humeur et se motiver entre binôme.

"Le but majeur de cette compétition est purement humaine, vu que le gain sera versé aux associations", a-t-il indiqué, affirmant que toutes ces femmes sont venues pour faire du sport au profit d'une cause, pour la femme, l'enfance, ou autres, et donnent la meilleure image du Maroc, où la femme œuvre aux côtés de l'homme pour le développement du pays.