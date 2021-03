Ile Maurice: Meurtre de Manan Fakhoo - Comparution par visioconférence des suspects retardée en cour

Problème de connexion rapide. Un système ne permettant pas aux neuf suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête portant sur la fusillade mortelle de Manan Fakhoo de comparaître en même temps par le biais du videolink... Tout cela résume le retard devant la cour de district de Rose-Hill hier, lundi 15 mars.

Il est 13 heures. L'heure fixée par la magistrature pour la comparution de Bholah Noorudhin, Muntasir Gokool, Belal et Yassiin Meetou, Multazaam, Mursalaat, Anas Sadulla et Saif Sadullah, de même que pour Ajam Beeharry. Sauf que, faute d'une connexion adéquate, les avocats, qui se sont déjà connectés sur WhatsApp, ont dû faire preuve de patience.

«Nous avons déploré la lenteur administrative car on estime que ce n'est pas le 'proper way' pour nos clients qui ont comparu à tour de rôle devant le magistrat. Mais on a nous a promis que lors de leur prochaine comparution, le nécessaire sera fait pour remédier à la situation», confie un des avocats des suspects à l'express.

Du coup, ce sera par le biais du WebEx (solution pour la visioconférence, les réunions en ligne, le partage d'écran, entre autres) que la prochaine comparution aura lieu.

Une fois la connexion rétablie hier, les débats de la motion de remise en liberté d'Ajam Umar Beeharry a été fixés au 17 mars. Il fait l'objet d'une accusation provisoire d'assassinat et est représenté par Me Shakeel Mohamed.

Séance en ligne le 19 mars

Le représentant du Directeur des poursuites publiques (DPP) communiquera, pour sa part, sa position quant à la motion de radiation d'accusation d'aiding and abetting the author of a crime qui pèse sur Yassiin Meetou. Ce dernier devra être présent lors de la séance en ligne le 19 mars. Son avocat, Rouben Mooroongapillay, a également été informé qu'un statement sera pris mercredi au siège de la Major Crime InvestigationTeam (MCIT).

Idem pour Belal Meetou, qui devra être aussi présent le 30 mars en ligne, pour les débats autour des motions de radiation d'accusation et de remise en liberté. «C'est inacceptable que les officiers de la MCIT n'ont toujours pas confronté mon client à des preuves accablantes ou aux statements qui l'incriminent», dénonce Me Shameer Hussenbocus à l'express.

La motion de remise en liberté présentée par Me Nabiil Shamtally, qui représente les intérêts de Multazaam Sadulla, sera débattue après que le représentant du DPP fera part de sa décision sur ladite motion le 23 mars. Mursalaat Sadulla devra, lui, être présent lors de la comparution en ligne ce mercredi. Son homme de loi, Nadeem Hyderkhan, attend le 'stand' du parquet sur sa requête d'abandon de l'accusation provisoire.

Rien à reprocher

Le magistrat Vignesh Ellayah a tenu à demander à Saif Sadullah et Anas Sadulla, qui avaient allégué avoir été contraints de signer un document et de passer aux aveux, s'ils ont d'autres doléances à faire ou s'ils ont fait l'objet de persécution. Ce à quoi les deux cousins ont répondu par la négative. «Nous n'avons rien à reprocher et je réitère ce que j'avais dit lors de la séance précédente», a déclaré Anas Sadulla.

Même son de cloche du côté de Saif Sadullah, qui était accompagné du constable Norbert Manoovaloo, pour marquer sa présence en ligne. «Je n'ai pas fait l'objet de quelconque brutalité policière depuis que j'ai dénoncé les officiers de la MCIT et je suis satisfait de la tenue de l'enquête», a indiqué l'homme de 24 ans. Son homme de loi, Arshaad Inder, a également présenté une motion de remise en liberté qui sera débattue mercredi.

La prochaine comparution de Muntasir Gokool est, elle, prévue le 31 mars. Et ce n'est qu'après 15 h 30 que toute la séance a pris fin, hier.