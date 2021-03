Ile Maurice: Université de Central Lancashire - Jane Constance représentante des étudiants étrangers

La bonne nouvelle est tombée samedi 13 mars. Jane Constance a été élue représentante des étudiants internationaux à l'université de Central Lancashire. «J'ai fait campagne. C'était comme une élection américaine», plaisante-t-elle. À moitié seulement car l'étudiante prend ce rôle très au sérieux.

Pourquoi s'est-elle présentée à cette élection ? «Tout le monde dit que le rôle est fait pour moi. Je viens d'un pays multiculturel. Je parle français et anglais. Je m'exprime bien, je suis artiste de l'Unesco pour la paix (NdlR : son contrat a été reconduit pour deux ans, en octobre 2020). À l'université on me connaît, grâce à la musique et ce que je représente.» Autant d'atouts pour la candidate mauricienne en lice face aux cinq autres étudiants qui se sont présentés cette élection.

La page officielle de l'Uclan Lancashire Law School avait relayé la prestation de Jane Constance, enregistrée l'an dernier, à l'occasion de la Journée de l'Europe et diffusée sur la Mauritius Broadcasting Corporation. Et l'Uclan Disabled Students Society avait publié une interview d'elle en juillet 2020. À noter que s'il y a un siège pour le représentant des étudiants autrement capables au sein de la Student Union, Jane Constance a été élue dans une autre catégorie, celle de représentante des étudiants internationaux.

Mot à dire

Pour elle, la Student Union, c'est l'organisation «où les étudiants ont leur mot à dire pour surmonter les obstacles auxquels ils font face». Elle voit aussi dans cette élection «un moyen de développer la personnalité des étudiants. Il n'y a pas que l'aspect académique qui compte à l'université».

Pour se faire élire, elle a dû défendre sa candidature, parler en public. Participer à un «quiz the candidate» pour justifier «pourquoi je suis faite pour ce rôle». Un «vrai débat» qui s'est déroulé en ligne, Covid-19 oblige.

Car Jane Constance est confinée dans son île natale. «Tout s'est passé en ligne pendant les deux dernières semaines.» Pami ses arguments de campagne : «L'employabilité, les défis d'étudier en ligne, les difficultés financières.»

Etudiants de plus de 100 pays

Uclan est une université dont le campus s'étend dans plusieurs villes. Le site officiel de l'université fait état d'une «communauté internationale composée de plus de 38 000 étudiants et du personnel». Cette université accueille des étudiants de plus de 100 pays. «Je suis fière de pouvoir les représenter.»

Jane Constance a entamé ses études universitaires en 2019. Après une foundation course, elle est actuellement en première année de droit (LLB). Il lui reste un cursus de trois ans à compléter. Elle suit ses cours en ligne, s'accommodant du décalage horaire. «Tout est une question d'organisation.»

Ce n'est pas pour autant qu'elle a mis la musique de côté. Si le sens du rythme ne la quitte jamais, «malheureusement tout a été chamboulé à cause du Covid-19». L'année dernière, Jane Constance, la gagnante de The Voice Kids 2015, était invitée pour marquer les dix ans de l'émission The Voice. «On m'a invitée parce que j'ai marqué l'émission.» Mais elle n'a pu faire le déplacement pour la France, «sinon, au retour, j'aurais eu à passer 14 jours en quarantaine. Impossible».

Elle se console en sachant que la production a fini par annuler les festivités prévues pour les dix ans de The Voice, «parce qu'une nouvelle vague de Covid est arrivée juste après en France». Ce qu'elle souhaite dormais c'est que tout redevienne comme avant, bientôt, «pour pouvoir poursuivre mon aventure».