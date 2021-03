Algérie: Une politique nationale de numérisation en cours d'élaboration

Alger — Une politique nationale de numérisation, portant notamment sur l'actualisation de la réglementation en la matière ainsi que les financements, est "en cours d'élaboration", a indiqué, lundi à Alger, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil.

"Nous sommes en train d'élaborer une politique nationale de numérisation. Nous travaillons sur quelques axes de réflexion tels que l'actualisation de la réglementation et les financements", a précisé le ministre à la presse, en marge du Salon "ICT Maghreb".

Cette politique porte également sur l'organisation du ministère "pour donner beaucoup plus de place au numérique à travers notamment la formation des ressources humaines en la matière", a ajouté M. Cherhabil, qui était accompagné, à cette occasion, du ministre délégué, chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Concernant le Salon "ICT Maghreb", dédié aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, M. Cherhabil a salué cette initiative qu'il a qualifiée d'opportune su moment qu'elle va dans le sens de la promotion et du développement d'un environnement favorable à l'extension du numérique.

De son côté, M. Boumzar, a indiqué que le thème du salon "L'impact des TIC sur la croissance économique", s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des axes directeurs du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à l'instauration d'une croissance économique favorable et durable.

Il a expliqué que le parrainage du salon par son ministère vise à contribuer au développement de l'utilisation des TIC en Algérie, la promotion de l'industrie nationale des produits et services de télécommunications et des TIC, ainsi que encouragement de l'innovation dans les domaines liés au secteur et le soutien du développement des start-ups dans le domaine des TIC.

"Aujourd'hui, l'innovation est le seul véritable moteur de croissance des économies dans le monde, et notre pays à la chance d'avoir une jeunesse débordant d'idées et de créativité, et qui continue à prouver sa maîtrise des nouvelles technologies", a-t-il relevé.