Algérie: L'importance de la réalisation de centres de formation et d'académies soulignée

Tlemcen — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a souligné mardi à Tlemcen, la nécessité de réaliser des centres de formation et des académies pour le développement de la discipline.

S'exprimant au cours de sa visite d'inspection du projet de construction du centre technique régional de football implanté à "Lalla Setti", Zetchi a relevé "qu'en dépit de la pandémie de Covid-19 qui a causé un peu de retard dans la réalisation de cette infrastructure, les travaux ont repris le 9 janvier dernier et enregistrent un rythme accéléré". Les travaux des gros oeuvres du projet en question ont atteint un taux d'avancement de 70%.

Ce projet pour lequel un montant total de l'ordre de 1,7 milliard de dinars a été dégagé, compte notamment deux terrains de foot en gazon naturel en plus d'un autre terrain en gazon artificiel. Le centre technique régionale de "Lalla Setti", qui couvre une superficie globale de plus de 9.000 m², dispose d'un pôle d'hébergement de 56 chambres, d'un pôle Académie, d'un centre médical et de remise en forme, d'un gymnase et d'une administration.

Kheïreddine Zetchi a souligné que le plus important est que ces projets de centres techniques régionaux voient le jour "pour le plus grand bien du football algérien et de l'élite nationale, quelle que soit l'équipe qui va diriger l'instance fédérale dans le futur".