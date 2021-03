Angola: Le pays bénéficie d'un projet de protection sociale

Luanda — L'Angola bénéficie, à partir de mardi 16 mars, d'un nouveau projet visant le renforcement du système de la production sociale, avec des stratégies qui favorisent la mise en œuvre de la politique nationale de l'action sociale.

L'Angola est l'un des huit pays couvert par ce programme avec un financement de 1,8 millions d'Euros pour la réalisation des activités jusqu'en décembre 2020, destinées à renforcer la gestion des finances publiques et soutenir le système de protection sociale, principalement sur le continent africain, mais aussi asiatique et américain.

Le projet est financé par l'Union Européenne et mis en application par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), dans le but de faciliter la formation et la coordination entre les principaux acteurs de la protection sociale, mais aussi de renforcer la gestion des finances publiques pour des investissements dorés et durables.

Le projet est dénommé "Améliorer des synergies entre la Protection sociale et gestion des finances publiques".

Cette initiative nécessite la coordination de trois ministères: le ministère des Finances, le ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme et le ministère de l'Administration publique, travail et sécurité sociale, qui travailleront pour la première fois, ensemble dans ce secteur.

La protection sociale est indispensable pour parvenir à une croissance durable et inclusive, éliminer la pauvreté et atténuer l'impact des chocs, tels que la pandémie Covid-19.

L'Union européenne et l'UNICEF soutiennent le Gouvernement angolais depuis 2014, avec un programme pilote de protection sociale qui a permis le lancement du Fonds d'enfant, la première initiative de transfert social en espèces dans le pays.

