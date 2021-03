Congo-Kinshasa: Fati N'zi-Hassane - "La Covid-19 a des conséquences sur les femmes"

Comment faire pour que les conditions de vie des femmes s'améliorent en Afrique et dans le monde ? C'est un combat de tous les jours ! Fonctionnaire à l'Union Africaine, Fati N'zi-Hassane en parle sur notre antenne.

Plusieurs représentants des Etats membres et des entités des Nations unies et des organisations non gouvernementales accréditées par le Conseil économique et social de toutes les régions du monde participent à cette session.

"Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles", c'est le thème principal de la rencontre. Les participants vont également se pencher sur le thème de l'évaluation : "Autonomisation des femmes et lien avec le développement durable".

L'Union africaine sera également représentée à cette session dont les objectifs sont résumés par Fati N'zi-Hassane, la cheffe de division du capital humain et du développement des institutions à l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD).

Elle estime que la situation des femmes s'est considérablement améliorée, même si des efforts supplémentaires doivent être consentis afin d'obtenir des résultats plus probants.