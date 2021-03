Congo-Kinshasa: Matata Ponyo explique les raisons de sa démission

L'ancien Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, dit avoir démissionné le 12 mars du parti de Joseph Kabila pour des convenances personnelles.

C'est sur son compte Twitter officiel qu'Augustin Matata Ponyo qui a été Premier ministre entre 2012 et 2016, a annoncé son départ du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et de la plateforme politique Front commun pour le Congo (FCC), de l'ancien président Joseph Kabila.

"Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie SEM le Président honoraire, Joseph Kabila Kabange, pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre", a-t-il écrit.

Depuis son départ de la primature, l'universitaire a retrouvé le chemin des amphithéâtres avant de créer en 2017 le cabinet conseil Congo Challenge. Il est aujourd'hui consultant en matière de gouvernance du président guinéen Alpha Condé. M. Matata Ponyo conseille également le gouvernement du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

Au micro d'Eric Topona, l'ancien Premier ministre revient d'abord sur les raisons de sa démission du PPRD et du FCC, avant de se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité de son pays : renversement de la majorité parlementaire en faveur du président Félix Tshisekedi, ses relations avec Joseph Kabila, son avenir politique.