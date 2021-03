Congo-Brazzaville: Santé publique - L'avant-projet de loi pour le métier de délégué médical en cours d'élaboration

D'après le communiqué de presse publié le 16 mars, la direction de la pharmacie et du médicament a soumis en examen les deux textes règlementaires permettant de mettre l'ordre dans l'exercice de la profession de délégué médical au Congo.

L'avant-projet de loi porte sur le dénombrement et la répression de certaines infractions liées à l'exercice de la profession et sur le projet de décret fixant les conditions d'exercice de la profession de délégué médical.

En effet, poursuit le communiqué de presse, le gouvernement tient à protéger les délégués médicaux dont les droits ne sont pas toujours respectés par certaines agences pharmaceutiques.

Le comuniqué ajoute que depuis 1988, année au cours de laquelle ont été promulguées la loi 009-88 du 23 mai 1988 instituant le code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales et le décret 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d'exercice libéral de la médecine et de professions paramédicales et pharmaceutiques au Congo, le visiteur et délégué médical ne disposent pas de texte règlementaire.

Le visiteur médical est aussi appelé délégué médical, représentant des laboratoires pharmaceutiques. Il a la charge d'informer les médecins sur les nouveaux médicaments fabriqués par leurs employeurs ou les anciens produits qui reviennent sous d'autres noms.

Un délégué médical (... ) est une personne dont le métier est de rendre visite aux médecins dans leurs cabinets ou à l'hôpital afin de leur présenter des médicaments de spécialité au compte des laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces médicaments. Mais il est utile de préciser que le visiteur médical ne vend pas directement les produits pharmaceutiques. Il a simplement mission d'assurer la promotion de ces substances fabriquées par son laboratoire utilisateur.

Le directeur de la pharmacie et du médicament, le Dr Boniface Okouya, a dégagé l'importance de ces textes règlementaires. Selon lui, le ministère de la Santé et de la Population a chargé la direction de combler les lacunes de la profession de délégué médical afin de lui permettre d'exercer légalement ce métier. Le secteur très dynamique doit, dès aujourd'hui plus que hier, bénéficier de contribution dans l'exercice professionnel de nos prescripteurs et de nos pharmaciens. « Nul n'ignore la formation et la mise à niveau que vous faites à l'endroit de nos collaborateurs très souvent en contact avec les malades et la population », a-t-il déclaré.