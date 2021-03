Congo-Kinshasa: CAF-C1 - V.Club sombre face à Al Ahly à Kinshasa, Simba domine El Merreikh

L'AS V.Club a été nettement battu, le 16 mars, au stade des Martyrs à Kinshasa par Al Ahly d'Egypte en match comptant pour la quatrième journée du groupe A de la Ligue des champions d'Afrique.

Les Dauphins Noirs de la capitale congolaise ont été ensorcelés par les Diables rouges du Caire, battus par zéro but à trois, en dépit de leur grosse possession de balle de 65 % selon les statistiques. Les joueurs d'Al Ahly, coachés par le technicien sud-africain Pitso Mosimane, ont administré aux joueurs de Florent Ibenge une leçon de réalisme et d'efficacité devant les buts. Et c'est tôt au cours du match que l'équipe venue du bord du fleuve Nil a pris l'avance, évitant la surprise du match aller qui s'était soldé par un nul inespéré pour V.Club de deux buts partout dix jours auparavant au Caire.

A Kinshasa, le scénario a été tout autre, avec l'ouverture du score de Mohamed Sherif dès la 6e minute, lui qui était déjà buteur au match aller. Mohamed Magdy a doublé la mise à la 19e minute, permettant aux hommes de Pitso Mosimane de finir la première période avec un précieux avantage au tableau d'affichage. Le troisième but des Diables rouges du Nil est arrivé à la 78e minute, par le bias d'un autre Mohamed, Taher Mohamed, sur une passe décisive de Walter Bwalya Binene, le Congolais d'Al Ahly, entré en jeu à la 62e minute à la place de Marwan Mohsen. Trois buts à zéro à pratiquement dix minutes de la fin du temps réglementaire, la messe a été dite pour le club vert et noir de Kinshasa. V.Club n'a simplement pas été à la hauteur du match et de l'adversaire du jour.

A la conférence de presse d'avant le match la veille, Florent Ibenge faisait déjà allusion à une partie difficile au regard du poids de l'adversaire. «C'était un match difficile là-bas chez eux, mais il ne faut pas oublier l'adversaire avec lequel nous avons joué. Cela ne va pas être simple non plus ici à Kinshasa pour nous, mais nous sommes contents de pouvoir jouer ces genres de matchs. Lorsque vous êtes invités à le faire, cela prouve à suffisance que vous êtes en train de faire du bon travail. Et nous n'allons pas venir regarder et être content de jouer. Nous entrerons pour donner le meilleur de nous-mêmes, sachant que nous n'avons pas oublié nos objectifs, notamment celui de disputer cette phase de poules.

Et une fois dedans, nous nous sommes dit de terminer en première ou seconde place », déclarait-il. Pitso Mosimane semblait plutôt plus confiant, assuré de sa victoire à Kinshasa : « Nous allons faire de notre mieux pour que l'équipe soit qualifiée, nous allons nous concentrer sur les petits détails et le résultat sera positif. L'année dernière, nous avons vécu la même situation pour nous qualifier. Ce qui est important pour nous est comment nous allons finir cette dernière étape. Nous espérons faire un résultat positif et c'est pour cela que nous sommes là, pour défendre nos chances de nous qualifier... ». Et le réalisme du club tenant du titre de la C1 africaine a fait le reste.

Pour ce match, le onze de départ de V.Club s'est composé du gardien de but Simon Omossola, des défenseurs Djuma Shabani, Ouattara, Wango Ayitshela et Ernest Luzolo Sita, des milieux de terrain Zemanga Soze, Amédée Masasi et Merveille Kikase et d'un trio d'attaque avec Glody Lilepo Makabi, Fiston Kalala Mayele et Ricky Tulenge. Pisto Mosimane a commencé avec le gardien de but El Shenawy, Ayman Ashraf, Yasser Ibrahim, B. Banoun, Mohamed Hany, Ajayi, Aliou Dieng, El Sulaya, Mohamed Magdy, Mohsen et Mohamed Sherif.

Dans l'autre match de ce groupe, Simba SC de Tanzanie a battu, ce même mardi au stade Benjamin Mkapa de Dar Es Salam, El Merreikh du Soudan par trois buts à zéro, grâce aux réalisations du Luis Miquissone (18e minute), Mohammed Husseini Mohammed (39e minute) et du Congolais et ancien de FC Saint-Eloi Lupopo Chris Mugalu Mutshimba Kope (50e minute). Au classement, Simba est premier avec 10 points, suivi d'Al Ahly avec 7 points. V.Club pointe à la troisième place avec 4 points, et El Merreikh dernier avec 1 petit point. Pour espérer une qualification qui n'est plus entre ses mains, V.Club devra remporter ses derniers matchs contre le club tanzanien à Dar Es Salam, et contre El Merreikh à Kinshasa, et souhaiter que Simba ou Al Ahly perde tous ses matchs restants.