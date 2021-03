Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les artistes apprécient le volet culturel du projet de société de Denis Sassou N'Guesso

Ils l'ont exprimé à l'occasion des échanges publics sous forme de meeting avec la division chargée des relations avec les organisations de la société civile et les associations socioprofessionnelles, tenus au rond-point de la Case de Gaulle à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville.

La division chargée des relations avec les organisations de la société civile et les associations socioprofessionnelles du candidat Denis Sassou N'Guesso a réuni les associations des artistes musiciens et sapeurs pour leur dire la volonté de leur candidat de penser aux artistes sous diverses formes. L'occasion était bien indiquée pour le secrétaire général de l'Union des musiciens congolais (UMC), Romain Gardon, de transmettre un message à l'endroit du candidat par le biais de cette division placée sous la responsabilité de Lydia Mikolo et représentée pour la circonstance par madame Ebina Ekambi. Pour Romain Gardon, l'un des plus grands maux dont souffre la culture au Congo est juridique.

En effet, la plupart des lois qui régissent le secteur culturel ne sont plus d'actualité. Pour les artistes ces lois doivent être totalement révisées et actualisées en les adaptant à la réalité du moment. « Nous nous réjouissons que le candidat Denis Sassou N'Guesso ait pensé à cela. On a construit beaucoup de stades, mais il n'y a pas de salles de spectacles, de bibliothèques, de musées. Dieu merci ! La réponse à toutes ces questions se trouve dans son projet de société à la page 52. Nous le soutenons. Mais s'il ne le fait pas, nous allons lui rappeler ses promesses non réalisées », a déclaré le secrétaire général de l'UMC.

Michel Boyibanda, doyen des artistes musiciens, a remercié tous ceux qui les ont réunis. Comme Romain Gardon, il a indiqué qu'ils sont venus pour soutenir le candidat Denis Sassou N'Guesso. En même temps il a profité de l'occasion pour rappeler que les musiciens en particulier et le secteur culturel en général est en train de traverser des moments difficiles. Les mesures prises suite à la pandémie de la Covid-19 n'arrangent aucun artiste. Il a cité le cas de Chairman Jacques Koyo qui est malade et il n'y a personne pour s'occuper de lui, ce n'est pas normal pour quelqu'un qui a marqué la musique congolaise, dit-il.

Ce dernier (Chairman Jacques Koyo) présent à l'activité tout titubant, a lancé l'appel aux artistes à voter Denis Sassou N'Guesso. « Je veux que Denis Sassou N'Guesso reste au pouvoir pour maintenir la paix au Congo. Regardez dans d'autres pays comment les Djihadistes et Boko-Haram menacent et tuent, alors que nous sommes en paix, comment ne pas vouloir que celui qui maintient cette paix reste au pouvoir ? ». Jacques Koyo pense que les musiciens sont négligés. « Voici plus d'une année que nous ne nous produisons pas à cause de la pandémie de la Covid-19. Les producteurs ne nous versent rien, alors que la société d'électricité dépose ses factures, la société de distribution d'eau dépose ses factures, nous devons aussi payer les maisons en locations, nourrir des enfants. Comment allons-nous vivre ? Aujourd'hui vous nous appelés, après les élections on ne vous verra plus. Les musiciens sont abandonnés à eux-mêmes. Comme nous voulons de Denis Sassou N'Guesso, nous sommes obligés de venir, même dans mon état de malade », a signifié l'artiste.

Après avoir écouté les artistes, madame Ebina Ekambi à, au nom de Lydia Mikolo, chef de la division, reconnu qu'aucun pays ne peut vivre sans sa culture. D'ailleurs sous d'autres cieux, la culture fait vivre tout un pays. En ce qui concerne la vision du candidat Denis Sassou N'Guesso, chacun a compris ce qui a été lu dans son projet de société à l'axe 7 concernant le volet culturel. Aux artistes, Ebina Ekambi dit les avoir entendus. « Vous êtes des monuments (là je m'adresse à Chairman Jacques Koyo et Michel Boyibanda), nous avons été bercés par votre musique. Lorsque vous prenez le micro c'est soit pour défendre un projet de société, soit pour dénoncer. Nous vous disons merci, car il y a certaines mœurs qui ont été effacées parce que les artistes se sont levés. Par rapport à ce qui a été dit, certaines infrastructures seront édifiées. On aura besoin des nouvelles bibliothèques, vous aurez besoin de vous déployer, d'exister, et pour cela il faudra que les pouvoirs publics vous accompagnent, je crois que ça sera fait », a-t-elle conclu.